اقتصاد

بسبب اللحمة .. انخفاضات تضرب أسعار الأسماك في رابع أيام عيد الأضحى

رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى 2026، تراجعات ملحوظة في الأسواق، بالتزامن مع هدوء نسبي في حركة البيع والشراء واتجاه عدد كبير من المواطنين للاعتماد على لحوم الأضاحي خلال إجازة العيد.

وسجلت أسماك الوقار أكبر تراجع بقيمة 40.41 جنيه للكيلو، يليها سمك موسى الذي انخفض بنحو 37.75 جنيه، كما تراجعت أسعار المرجان والشعور والماكريل والبلطي والبربوني، في حين ارتفعت أسعار بعض الأصناف الأخرى وعلى رأسها الجمبري والسبيط.

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم كالتالي:

انخفض سعر البلطي الصغير إلى 69.94 جنيه للكيلو بتراجع 3.68 جنيه.

وتراجع سعر السمك البلطي الممتاز إلى 103.53 جنيه للكيلو بانخفاض 0.86 جنيه.

كما سجل البياض الممتاز 162.87 جنيه للكيلو بعد تراجع طفيف بلغ 0.84 جنيه.

وسجل سعر البربوني المتوسط 178.17 جنيه للكيلو بانخفاض 1.43 جنيه.تراجع سعر سمك الوقار إلى 287.59 جنيه للكيلو بانخفاض 40.41 جنيه.

كما انخفض سعر سمك موسى ليسجل 299.1 جنيه للكيلو بتراجع 37.75 جنيه.

وهبط سعر القاروص إلى 263.71 جنيه للكيلو بانخفاض 26.29 جنيه.

وسجل سمك الشعور 200 جنيه للكيلو بعد تراجع 20 جنيها.

كما انخفض سعر المرجان الوسط إلى 146.59 جنيه للكيلو بتراجع 18.41 جنيه.

وتراجع سعر سمك القرش إلى 112.37 جنيه للكيلو بانخفاض 18.13 جنيه.

وانخفض سعر المرجان الممتاز إلى 184.5 جنيه للكيلو بتراجع 15.77 جنيه.

كما هبط سعر الماكريل المجمد إلى 156.81 جنيه للكيلو بانخفاض 8.65 جنيه.

وتراجع سعر مكرونة خليجي إلى 121.46 جنيه للكيلو بانخفاض 13.88 جنيه.

كما سجل البربوني الممتاز 224.64 جنيه للكيلو بعد تراجع 5.98 جنيه.

ارتفاع أسعار بعض الأصناف البحرية

وعلى الجانب الآخر ارتفع سعر الجمبري الوسط إلى 401.62 جنيه للكيلو بزيادة 35.18 جنيه.

كما صعد سعر الجمبري الممتاز إلى 512.53 جنيه للكيلو بزيادة 29.38 جنيه.

وارتفع سعر الجمبري الصغير إلى 280.54 جنيه للكيلو بزيادة 27.81 جنيه.

وسجل السبيط 390.87 جنيه للكيلو بعد ارتفاع 21.68 جنيه.

كما ارتفع سعر جمبري الجامبو إلى 651.34 جنيه للكيلو بزيادة 15.39 جنيه.

وصعد سعر السردين المجمد إلى 119.07 جنيه للكيلو بزيادة 7.3 جنيه.

كما ارتفع سعر قشر البياض إلى 179.13 جنيه للكيلو بزيادة 7.72 جنيه.

وسجل البلطي الأسواني 100.89 جنيه للكيلو بعد ارتفاع 5.89 جنيه.

فيما ارتفع سعر الكابوريا إلى 175.44 جنيه للكيلو بزيادة 4.95 جنيه.

وتشهد الأسواق حالة من الهدوء النسبي في تداول الأسماك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تراجع الإقبال مقارنة بالفترات الطبيعية بسبب اتجاه الأسر للاعتماد على اللحوم والأضاحي، وهو ما انعكس على أسعار عدد من الأصناف داخل الأسواق.

