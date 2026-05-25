تراجع البلطي وارتفاع محدود في الجمبري.. أسعار الأسماك اليوم

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 25 مايو 2026 حالة من التباين الواضح، إلا أن الاتجاه الغالب كان يميل نحو الانخفاض في عدد من الأصناف الرئيسية، وعلى رأسها الوقار والموسى وبعض أنواع البلطي، في الوقت الذي سجل فيه الجمبري بأنواعه ارتفاعًا ملحوظًا.

وجاءت التحركات السعرية مدفوعة بتغيرات في حجم المعروض داخل الأسواق، مع استمرار الإقبال المرتفع على الأصناف الشعبية مثل البلطي والجمبري، ما انعكس على تفاوت الأسعار بين الهبوط والصعود.

انخفاض الأسعار



وسجلت بعض الأصناف انخفاضًا في الأسعار اليوم، حيث انخفض سعر كيلو سمك الوقار بمقدار 40.41 جنيه ليسجل نحو 287.59 جنيه للكيلو بعد أن كان عند مستويات أعلى خلال الفترة الماضية،

كما تراجع سعر سمك الموسى بنحو 37.75 جنيه ليصل إلى 299.1 جنيه للكيلو.

وفي السياق ذاته، انخفض سعر القاروص بمقدار 26.29 جنيه ليسجل حوالي 263.71 جنيه للكيلو،

بينما تراجع سعر سمك الشعور بنحو 20 جنيهًا ليصل إلى 200 جنيه للكيلو،

كما سجل المرجان (وسط) انخفاضًا بقيمة 18.41 جنيه ليبلغ 146.59 جنيه للكيلو.

وشهد أيضًا سمك القرش تراجعًا بنحو 18.13 جنيه ليصل إلى 112.37 جنيه للكيلو، بينما انخفض سعر الماكريل المجمد بمقدار 8.65 جنيه ليسجل حوالي 156.81 جنيه للكيلو، في حين تراجعت بعض أنواع المكرونة الخليجية والسويسي بنسب متفاوتة.

ارتفاع في الأسعار

في المقابل، سجلت أسعار الجمبري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر كيلو الجمبري الوسط بمقدار 35.18 جنيه ليصل إلى 401.62 جنيه للكيلو،

كما زاد سعر الجمبري الصغير بنحو 27.81 جنيه ليسجل 280.54 جنيه للكيلو،

وارتفع الجمبري الجامبو أيضًا بمقدار 15.39 جنيه ليصل إلى 651.34 جنيه للكيلو.

كما شهد السبيط ارتفاعًا بنحو 21.68 جنيه ليصل إلى 390.87 جنيه للكيلو، في حين ارتفع السردين المجمد والموزة والكابوريا بنسب محدودة تراوحت بين الزيادة الطفيفة والمتوسطة.

سمك البلطي

أما الأسماك الأكثر استهلاكًا مثل البلطي والبياض، فقد شهدت تحركات محدودة، حيث سجل البلطي الممتاز انخفاضًا طفيفًا إلى 103.53 جنيه للكيلو بتراجع محدود،

بينما ارتفع البلطي الأسواني إلى 100.89 جنيه،

في حين تراجع البلطي الصغير إلى 69.94 جنيه للكيلو.

وسجل البياض الممتاز انخفاضًا طفيفًا إلى 162.87 جنيه للكيلو،

في حين ارتفع قشر البياض إلى 179.13 جنيه للكيلو.