أسعار الأسماك اليوم.. البلطي يرتفع والجمبري يواصل التراجع بالأسواق



شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية، اليوم السبت 16مايو 2026، حالة من التباين الواضح بين ارتفاعات محدودة في بعض الأصناف وتراجعات ملحوظة في أغلب الأنواع، بالتزامن مع زيادة الإقبال على الشراء



البلطي الممتاز



سجل سعر البلطي الممتاز ارتفاعًا طفيفًا بنحو 1.42 جنيه ليصل إلى 106.5 جنيه للكيلو، بينما ارتفع البلطي الصغير بنحو 0.52 جنيه ليبلغ 70.67 جنيه.



البلطي الأسواني وفيليه



في المقابل، تراجع سعر البلطي الأسواني بنحو 4.17 جنيه ليصل إلى 96.5 جنيه للكيلو، كما انخفض سعر فيليه البلطي بنحو 19.82 جنيه ليسجل 177.12 جنيه.



تراجع الجمبري



شهدت أسعار الجمبري انخفاضات واضحة، حيث تراجع الجمبري الوسط بنحو 30.1 جنيه ليصل إلى 370.54 جنيه، والجمبري الصغير بنحو 43.18 جنيه ليسجل 260 جنيهًا.

كما انخفض الجمبري الجامبو بنحو 30.49 جنيه ليصل إلى 616.7 جنيه للكيلو، والجمبري الممتاز إلى 478.86 جنيه.



الأسماك المجمدة



وتراجعت أسعار عدد من الأصناف، حيث انخفض الماكريل المجمد بنحو 7.65 جنيه ليسجل 165.94 جنيه، والسردين المجمد بنحو 7.1 جنيه ليبلغ 122.8 جنيه.



أسماك متنوعة



كما تراجع البربوني الممتاز إلى 213.8 جنيه، والمرجان إلى 186.43 جنيه، فيما سجل القاروص 265 جنيهًا، والوقار 273.71 جنيه.



المكرونة والموسى



وانخفض سعر سمك موسى إلى 276.41 جنيه، والمكرونة السويسي إلى 128.6 جنيه، والخليجي إلى 116.41 جنيه.



ارتفاعات محدودة



وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض الأصناف ارتفاعًا محدودًا، حيث ارتفع سعر السبيط إلى 347.5 جنيه للكيلو، وسمك الحدادي إلى 88.53 جنيه، والموزة إلى 123.5 جنيه.



حركة الأسواق



وتواصل أسعار الأسماك حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، مع اختلاف واضح في حركة الطلب حسب النوع والجودة والمنطقة.