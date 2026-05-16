مشادة كلامية في الجيزة تقود للقبض على 5 أشخاص تراشقوا بالحجارة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة بين طرف أول: (شخصان "مصابان بجروح متفرقة")، وطرف ثان: (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لحدوث مشادة كلامية بينهم حال سيرهم بأحد الشوارع بدائرة القسم، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب والترشق بالحجارة مما أدى لحدوث إصابتهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.