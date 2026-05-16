خلاف على وضع الكراسى أمام المقاهى.. ضبط شخصين تشاجرا بسلاح أبيض في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض بالفيوم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بتاريخ 8 / الجارى بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بين طرف أول: (القائم على النشر "مالك مقهى")، وطرف ثان: (مالك مقهى) مقيمان بدائرة القسم، لخلافات بينهما حول أولوية وضع الكراسى أمام المقاهى ملكهما، تعدى على إثرها الطرفان على بعضهما بالضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهما (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وأبديا رغبتهما فى التصالح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.