ارتفاع عدد حفارات النفط والغاز الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي

أعلنت شركة "بيكر هيوز" الأمريكية المتخصصة في خدمات الطاقة أن شركات الطاقة الأمريكية أضافت الأسبوع الجاري منصات جديدة لاستخراج النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز، الذي يُعد مؤشراً مبكراً على مستويات الإنتاج المستقبلية، حسبما ذكرت منصة "إنيرجي ناو" المتخصصة في أخبار وأسواق الطاقة، بمقدار ثلاثة حفارات ليصل إلى 551 حفارة خلال الأسبوع المنتهي أمس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس الماضي.

ورغم هذا الارتفاع، أوضحت الشركة أن العدد الإجمالي لا يزال أقل بـ25 حفارة، أي بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عدد حفارات النفط والغاز تراجع بنسبة 7% خلال عام 2025، بعد انخفاضه 5% في 2024 و20% في 2023، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط الأمريكية، ما دفع شركات الطاقة إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج.

لكن مع توقعات بارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خلال عام 2026 نتيجة الحرب مع إيران، بعد تراجعها خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الخام من المستوى القياسي البالغ 13.6 مليون برميل يومياً في 2025 إلى 13.7 مليون برميل يومياً في 2026.

وعلى صعيد الغاز الطبيعي، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع الإنتاج من مستوى قياسي يبلغ 107.7 مليار قدم مكعب يومياً في 2025 إلى 110.6 مليار قدم مكعبة يومياً في 2026، رغم توقع تراجع الأسعار الفورية في ولاية لويزيانا بنحو 1% خلال العام نفسه.