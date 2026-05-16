قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اتهامه بالسرقة .. تسوية ودية جديدة تنهي أزمة حمو بيكا
ترامب: إيران ستواجه وقتًا صعبًا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق
سفير أمريكي سابق يحذر: قرارات ترامب بشأن إيران غير قابلة للتوقع
توحيد المملكة.. مظاهرات حاشدة في لندن وسط استنفار أمني غير مسبوق
الفلسطينيون يجبرون على هدم منازلهم لإفساح المجال أمام مدينة ملاهي إسرائيلية
وكالة الأنباء الإيرانية: زيارة غير معلنة لوزير الداخلية الباكستاني لطهران
لميس الحديدي تكشف ما حدث بحفل أنغام أمس
السفير الصيني بالقاهرة: وقف إطلاق النار الدائم مفتاح استقرار الشرق الأوسط
نهائي الكونفدرالية .. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري
موجة حر غير مسبوقة تهدد الزراعة في مصر.. المناخ يضغط والمحاصيل تدفع الثمن
عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر
عراقجي: الأمريكيون يريدون استئناف المحادثات ونأمل أن يعود المنطق والحكمة للبيت الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

من أعلام القراءات.. الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ عامر السيد عثمان

الشيخ عامر السيد عثمان
الشيخ عامر السيد عثمان
محمد شحتة

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى ميلاد الشيخ عامر السيد عثمان، شيخ المقارئ المصرية وأحد كبار علماء القراءات في العالم الإسلامي، والذي وُلد في السادس عشر من مايو عام ١٩٠٠م بقرية ملامس، مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، لتبدأ مسيرة علمية قرآنية حافلة جعلت منه علمًا بارزًا من أعلام خدمة كتاب الله تعالى في العصر الحديث.

نشأ الشيخ عامر في بيئة محبة للقرآن الكريم، فحفظه صغيرًا، وتلقى مبادئ التجويد على يد الشيخ عطية سلامة، ثم جود قراءته وأتقن الأداء على الشيخ إبراهيم البناسي، حيث أخذ عنه القراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية والدرة، قبل أن يرحل إلى القاهرة طلبًا لمزيد من العلم والإتقان.

دراسة القراءات العشر

وفي القاهرة بدأ دراسة القراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة على العلامة الشيخ علي بن عبد الرحمن سبيع، غير أن وفاة شيخه حالت دون إتمام الختمة، فواصل رحلته العلمية على يد الشيخ همام قطب عبد الهادي حتى أتم القراءات عام ١٩٢٧م، جامعًا بين الإتقان العلمي والدقة في الأداء.

والتحق الشيخ عامر بالأزهر الشريف، حيث تفرغ لدراسة علومه الشرعية واللغوية، وأقام لنفسه حلقةً علميةً بالجامع الأزهر سنة ١٩٣٥م. وقد عُرف بولعه بالمخطوطات واهتمامه بكتب القراءات دراسةً وتحقيقًا، حتى استعان به كبار علماء القراءات في مراجعة المصاحف وضبطها؛ لما اشتهر به من أمانةٍ علميةٍ ودقةٍ بالغة.

وفي عام ١٩٤٥م عُيّن مدرسًا بقسم تخصص القراءات بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف، واستمر في هذا العمل حتى عام ١٩٦٨م، قبل أن يتدرج في المناصب العلمية بمشيخة المقارئ المصرية؛ فعمل مفتشًا ثم وكيلًا للمشيخة، حتى تولى منصب شيخ المقارئ المصرية عام ١٩٨٠م، واستمر في أداء مهامه العلمية، ثم سافر عام ١٩٨٥م إلى المدينة المنورة ليعمل مستشارًا لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مواصلًا جهوده في خدمة القرآن الكريم ومراجعة المصاحف وضبطها.

الحياة القرآنية المصرية

وكان له دور بارز في الحياة القرآنية المصرية؛ إذ أشرف على تسجيل المصاحف المرتلة والمجودة بالإذاعة المصرية لكبار القراء، وأسهم في توثيق أصوات قرآنية خالدة لعدد من أعلام التلاوة، كما شارك في لجان اختيار القراء بالإذاعة والتلفزيون، وأسهم بمحاضرات علمية متخصصة في التجويد والأداء بمختلف محافظات الجمهورية.

وتخرّج على يديه عدد كبير من أعلام التلاوة في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ كامل البهتيمي، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ صادق قمحاوي، والشيخ رزق خليل حبة، وغيرهم من القراء الذين حملوا رسالة الإقراء ونشروا علم القراءات في أنحاء العالم الإسلامي.

وترك الشيخ عامر السيد عثمان إرثًا علميًّا مهمًا في مكتبة القراءات، من خلال تحقيقه وتأليفه لعدد من المؤلفات، من أبرزها: تنقيح التحرير في تحرير القراءات العشر، وتحقيق الجزء الأول من كتاب لطائف الإشارات في فنون القراءات للإمام القسطلاني، فضلًا عن مشاركته في تحقيق كتاب اجتهاد السبعة لابن مجاهد، إلى جانب أعمال علمية أخرى أسهمت في خدمة التراث القرآني تحقيقًا ونشرًا.

وفي العشرين من مايو عام ١٩٨٨م انتقل إلى جوار ربه بالمدينة المنورة، ودُفن في بقيع الغرقد، تاركًا سيرة علمية مضيئة ومدرسة قرآنية راسخة ما زالت آثارها ممتدة في خدمة كتاب الله تعالى.

وإذ تحيي وزارة الأوقاف هذه الذكرى المباركة، فإنها تؤكد اعتزازها بعلماء القراءات الذين أسهموا في حفظ كتاب الله تعالى ونشر علومه، وترسيخ منهج الدقة والإتقان في خدمة القرآن الكريم، سائلة الله تعالى أن يتغمد الشيخ عامر السيد عثمان بواسع رحمته، وأن يجزيه عن القرآن وأهله خير الجزاء.

الأوقاف الشيخ عامر السيد عثمان المقارئ المصرية علماء القراءات دولة التلاوة القراءات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

نهائي الكونفدرالية.. طريقة مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة مجانا

الفضاء

53 دقيقة غيرت كل شيء.. لماذا بكى طاقم أرتميس 2 في الفضاء؟

راك تراك بلايا” داخل وادي الموت

في صمت الصحراء.. كيف كشف العلماء سر الأحجار الشراعية؟

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد