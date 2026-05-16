الصين: الاستثمارات المتبادلة مع واشنطن توفر مليون فرصة عمل

أكد لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب جمهورية الصين الشعبية لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تعكس حجم المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

استثمارات الشركات الصينية

وأضاف السفير الصيني خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «منتصف النهار»، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نحو 80 ألف شركة أمريكية تستثمر داخل الصين، مشيرًا إلى أن الصادرات الأمريكية إلى السوق الصينية، إلى جانب استثمارات الشركات الصينية داخل الولايات المتحدة، توفر ما يقرب من مليون فرصة عمل للجانب الأمريكي، وهو ما يعكس بوضوح حالة الازدهار المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف لياو ليتشيانغ أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الصحية والمستقرة بين بكين وواشنطن تكتسب أهمية متزايدة في ظل تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، موضحًا أن التعاون بين الجانبين يسهم في تعزيز ثقة الأسواق العالمية ودعم جهود الانتعاش الاقتصادي الدولي.

الحفاظ على الاستقرار والتعاون

وأشار السفير الصيني إلى أن الوقائع أثبتت أن الحروب التجارية لا يوجد فيها فائز، لافتًا إلى أن بعض المراكز الفكرية الدولية أشارت إلى أن تذبذب التجارة الصينية الأمريكية خلال عام 2025 تسبب بشكل مباشر في تباطؤ نمو التجارة العالمية، الأمر الذي يؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.