قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالعمامة.. شيخ بالأوقاف يتقدم مشجعي الزمالك بصحبة بناته في ناد بشبين | صور
وزير الصحة الكونغولي يحذر : سلالة إيبولا المتفشية «فتاكة للغاية».. ولا لقاح متاح لاحتوائها
موازنة البرلمان : غياب الثقافة المالية وراء انتشار التمويل الاستهلاكي
ادعوا له بالرحمة.. وفاة والد محمد عبدالشافي لاعب الزمالك السابق
الحكومة تدرس التحول الكبير.. خطط جديدة تعيد رسم خريطة المساعدات
فرنسا تتعهد بدعم دفاعي لأوكرانيا للتعامل مع الصواريخ الباليستية
شمس البارودي تكشف تفاصيل علاقتها بـ حسن يوسف: لم يفرقنا سوى الموت
الكونفدرالية يا زمالك .. توافد الآلاف من الجماهير إلى ستاد القاهرة استعدادا للقاء اتحاد العاصمة
اجتماع حاسم بين فيفا وإيران بشأن كأس العالم 2026
نيوكاسل يعلن رحيل كرافث بعد 7 سنوات من العطاء
الصين: الاستثمارات المتبادلة مع واشنطن توفر مليون فرصة عمل
حكم التصوير أثناء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء توضح متى يكون غير جائز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصين: الاستثمارات المتبادلة مع واشنطن توفر مليون فرصة عمل

بكين وواشنطن
بكين وواشنطن
محمد البدوي

أكد لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب جمهورية الصين الشعبية لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تعكس حجم المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

استثمارات الشركات الصينية

وأضاف السفير الصيني خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «منتصف النهار»، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نحو 80 ألف شركة أمريكية تستثمر داخل الصين، مشيرًا إلى أن الصادرات الأمريكية إلى السوق الصينية، إلى جانب استثمارات الشركات الصينية داخل الولايات المتحدة، توفر ما يقرب من مليون فرصة عمل للجانب الأمريكي، وهو ما يعكس بوضوح حالة الازدهار المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف لياو ليتشيانغ أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الصحية والمستقرة بين بكين وواشنطن تكتسب أهمية متزايدة في ظل تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، موضحًا أن التعاون بين الجانبين يسهم في تعزيز ثقة الأسواق العالمية ودعم جهود الانتعاش الاقتصادي الدولي.

 الحفاظ على الاستقرار والتعاون

وأشار السفير الصيني إلى أن الوقائع أثبتت أن الحروب التجارية لا يوجد فيها فائز، لافتًا إلى أن بعض المراكز الفكرية الدولية أشارت إلى أن تذبذب التجارة الصينية الأمريكية خلال عام 2025 تسبب بشكل مباشر في تباطؤ نمو التجارة العالمية، الأمر الذي يؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

الشركات الصينية الصادرات الأمريكية الصين الصين والولايات المتحدة بكين وواشنطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

الشيخ الراحل عامر السيد عثمان

الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ عامر السيد عثمان.. شيخ المقارئ المصرية

ما معنى "يوم الحج الأكبر" الوارد في القرآن والسنة؟..الإفتاء توضح

ما معنى "يوم الحج الأكبر" الوارد في القرآن والسنة؟.. الإفتاء توضح

العبادة

الطاعات والقربات.. مفتي السعودية يوصي المسلمين بالاجتهاد في عشر ذي الحجة

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد