السفير الصيني بالقاهرة: وقف إطلاق النار الدائم مفتاح استقرار الشرق الأوسط

قال لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب جمهورية الصين الشعبية لدى جامعة الدول العربية، إن الرئيس الصيني ظل خلال الزيارة، على تواصل وثيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ما يدور في الشرق الأوسط

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «منتصف النهار»، الذي تقدمه الإعلامية هاجر جلال على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الصيني أكد للرئيس ترامب أن موقف الصين ثابت تجاه ما يدور في الشرق الأوسط، مشددًا على أن القوة العسكرية لا تحل المشكلات، وأن الطريق الصحيح يكمن في الحوار.

ولفت إلى أن الصين شجعت الجانبين الأمريكي والإيراني على استكمال الحوار، من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق بشأن القضايا العالقة بين الطرفين، وفي مقدمتها الملف النووي، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت.



الحفاظ على وقف إطلاق النار

وأكد أن الصين شددت على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، مع التأكيد على أن الحل الجذري لأزمات المنطقة يكمن في التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.



الالتزام بالقانون الدولي

وأشار إلى أن الرئيس الصيني طرح، في وقت سابق، رؤية قائمة على أربع نقاط لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، من أبرزها التمسك بالتعايش السلمي، واحترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، وتحقيق التوازن بين التنمية والأمن، وهو ما حظي بتقدير واضح من المجتمع الدولي.