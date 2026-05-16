بمشاركة عمر مرموش.. شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

في الدقيقة 7، بدأ فريق مانشستر سيتي الضغط من خلال تسديدة قوية لسمينيو ولكن تصدى لها دفاع تشيلسي، ثم سدد اللاعب ذاته في الدقيقة 14 ركلة حرة مباشرة ولكن اصطدمت بالحائط.

وفي الدقيقة 24، سدد إيرلينج هالاند كرة قوية ولكن مرت بجوار القائم.

وسجل هالاند هدفًا في الدقيقة 27، تم إلغائه بداعي وجود تسلل منذ بداية اللعبة.

انفرد بورو بمرمى مانشستر سيتي ولكن تدخل الدفاع في الوقت القاتل في الدقيقة 45+2، قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي للمباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

في خط الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، مارك جويهي.

في خط الوسط: نيكو أوريللي، رودري، برناردو سيلفا، سيمينيو.

في خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند، عمر مرموش.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - كولويل - فوفانا - مالو جوستو

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - ريس جيمس - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر - بيدرو نيتو - جواو بيدرو.

كان مانشستر سيتي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، بينما بلغ تشيلسي النهائي عقب تغلبه على ليدز يونايتد بهدف دون رد، في طريقه نحو ختام البطولة المرتقب.