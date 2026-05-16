رئيسا الإمارات وروسيا يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم / السبت/ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وتحقيق أهدافها على جميع المستويات.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعرب الرئيس بوتين خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس الإمارتي لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بنجاح، بشأن عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وأهمية هذه المساعي وأثرها الإنساني.

كما استعرض الجانبان -خلال الاتصال- عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.