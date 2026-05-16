دراسة تثير القلق.. علاقة غير متوقعة بين تناول الأوميجا 3 والخرف

هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟
هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟
آية التيجي

أثارت دراسة حديثة حالة من الجدل بعد أن أشارت إلى أن مكملات أوميجا 3، المعروفة بفوائدها الصحية الواسعة، قد ترتبط بتسارع التدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بالخرف لدى بعض الأشخاص.

هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟

ورغم النتائج المثيرة للقلق، أكد البروفيسور Rob Galloway أنه سيواصل تناول كبسولات زيت السمك يوميًا، موضحًا أن الأدلة العلمية الحالية لا تزال غير حاسمة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، فإن الدراسة الجديدة نُشرت في مجلة “The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease”، واعتمدت على بيانات مشروع أمريكي ضخم لمتابعة مرضى الزهايمر والخرف.

وقارن الباحثون بين 273 شخصًا يتناولون مكملات أوميجا 3 يوميًا، 546 شخصًا لا يستخدمون المكملات.

هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟

ووجدت النتائج أن مستخدمي زيت السمك أظهروا تراجعًا أسرع في بعض اختبارات الذاكرة والإدراك مقارنة بغيرهم.

لكن الباحثين أشاروا إلى أنهم لم يجدوا زيادة في لويحات الأميلويد أو بروتين “تاو”، وهي العلامات التقليدية المرتبطة بمرض الزهايمر.

ورجحت الدراسة أن السبب قد يكون مرتبطًا بما يُعرف بـ”الإجهاد التأكسدي”، وهو نوع من التلف الكيميائي الذي يصيب خلايا الجسم مع الوقت.

هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟

هل مكملات أوميجا 3 خطيرة فعلًا؟

وأكد البروفيسور روب جالاواي أن الدراسة “رصدية” فقط، أي أنها تراقب العلاقة بين الأشياء دون أن تثبت السبب المباشر.

وأوضح أن الأشخاص الذين يشعرون بقلق من فقدان الذاكرة أو لديهم تاريخ عائلي مع الخرف، يكونون أكثر ميلًا لتناول مكملات أوميجا 3، ما قد يؤثر على نتائج الدراسة.

وأضاف أن الدراسات العشوائية المحكمة، وهي الأقوى علميًا أظهرت نتائج مختلفة، حيث أشارت مراجعة علمية حديثة شملت 58 دراسة إلى أن أوميجا 3 قد تساعد في تحسين بعض وظائف الذاكرة أو إبطاء التدهور الإدراكي بدرجة بسيطة.

هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟

فوائد أخرى لأوميجا 3

ورغم الجدل حول علاقتها بالخرف، لا تزال مكملات زيت السمك مرتبطة بعدة فوائد صحية، أبرزها:
ـ خفض الدهون الثلاثية في الدم
ـ دعم صحة القلب
ـ تقليل الالتهابات
ـ تخفيف بعض أعراض التهاب المفاصل
ـ تحسين أعراض الاكتئاب لدى بعض الأشخاص

هل يتسبب تناول أوميجا 3 في الإصابة بالخرف؟

نصائح عند تناول مكملات زيت السمك

وينصح الخبراء عند استخدام مكملات أوميجا 3 بـ:
ـ اختيار منتجات عالية الجودة من علامات موثوقة
ـ التأكد من تاريخ الصلاحية
ـ حفظ المكملات بطريقة صحيحة لتجنب تأكسد الزيوت
ـ الحصول على نحو 1000 ملغ يوميًا من EPA وDHA

وشدد الأطباء على أن المكملات الغذائية ليست بديلًا عن نمط الحياة الصحي، مثل التغذية المتوازنة والنشاط البدني والنوم الجيد.

