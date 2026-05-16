عضو غرفة شركات السياحة: تطبيق رفيق نقلة نوعية لخدمة الحجاج المصريين

قال ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة إن تطبيق رفيق يمثل نقلة نوعية في أسلوب إدارة منظومة الحج السياحي وتقديم الخدمات للحجاج المصريين مؤكدًا أن التطبيق سيساهم في تسهيل التواصل بين الحجاج وشركات السياحة والبعثة الرسمية بشكل أسرع وأكثر تنظيمًا.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج اليوم هنا القاهرة تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة مودرن أم تي أي أن الحاج يستطيع تحميل التطبيق بنفسه على مختلف أنواع الهواتف المحمولة سواء من جوجل بلاي أو أبل ستور موضحًا أن التسجيل يتم بسهولة من خلال إدخال الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي.

وأشار سلطان إلى أن الحاج سيجد جميع بياناته وبرنامجه السياحي داخل التطبيق بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى والتقييمات والحصول على محتوى ديني وفتاوى وخدمات مختلفة يحتاجها أثناء الرحلة.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن التطبيق سيساعد على حل كثير من المشكلات التي كان يواجهها الحجاج في السابق خاصة ما يتعلق بالتواصل مع البعثة الرسمية أو الوصول إلى أماكن الإقامة والتنقلات داخل الأراضي المقدسة.

وأوضح أن التطبيق يوفر للإدارة متابعة مباشرة للحجاج ومشكلاتهم بشكل لحظي بما يسمح بسرعة التدخل وتقديم الدعم اللازم فضلًا عن إمكانية متابعة الحالة الصحية للحجاج وإصدار التقارير اللازمة بسهولة.

وكانت الإعلامية فاتن عبد المعبود قد ناقشت خلال برنامج اليوم هنا القاهرة المذاع على قناة مودرن أم تي أي جهود وزارة السياحة والآثار في تطوير منظومة الحج السياحي من خلال إطلاق تطبيق رفيق لخدمة الحجاج المصريين ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.