بالصور

ألم في الظهر قد يكشف عن إصابتك بمرض خطير.. لا تتجاهل هذه الأعراض

آية التيجي

حذر أطباء وخبراء في علاج الألم من تجاهل بعض الآلام البسيطة أو المستمرة في الجسم، مؤكدين أن ما يُعرف بـ"الألم المُحال" قد يكون علامة على مشكلات صحية خطيرة في أعضاء داخلية، رغم أن الألم يظهر في منطقة مختلفة تمامًا عن مصدره الحقيقي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، فإن الألم المُحال يحدث؛ عندما يخلط الدماغ بين إشارات الأعصاب القادمة من أعضاء مختلفة في الجسم، ما يجعل الشخص يشعر بالألم في مكان لا يحتوي فعليًا على الإصابة أو المشكلة الصحية.

وأوضحت البروفيسورة كيرستي بانيستر، أستاذة علوم الأعصاب الخاصة بالألم في كلية إمبريال لندن، أن إشارات الألم تنتقل عبر الحبل الشوكي إلى الدماغ، لكن بعض أعضاء الجسم تشترك في نفس المسارات العصبية، ما يؤدي إلى “تشويش” يجعل الدماغ يحدد مكان الألم بشكل خاطئ.

وأضافت أن هذا النوع من الألم قد يكون أحيانًا “منقذًا للحياة”؛ لأنه يكشف مشكلات داخلية قد لا تظهر بأعراض واضحة.

علامات ألم لا يجب تجاهلها

الصداع

وقد لا يكون السبب في الرأس نفسها، بل نتيجة:
ـ ضغط على أعصاب الرقبة
ـ خشونة فقرات الرقبة
ـ تيبس الرقبة

كما أن “تجمّد الدماغ” عند تناول المثلجات؛ يُعد نوعًا من الألم المُحال القادم من الفم.

ألم الفك أو الوجه

وقد يرتبط بـ:
ـ مشاكل الرقبة
ـ اضطرابات مفصل الفك الصدغي
ـ التوتر الناتج عن وضعية الجسم الخاطئة
ـ ألم الأذن

وقد يكون سببه:
ـ مشاكل الأسنان
ـ التهاب اللثة
ـ حشوات الأسنان التالفة
ـ مشكلات الرقبة
ـ ألم الذراع

وأشار الخبراء إلى أن ألم الذراع الأيسر قد يكون أحد أعراض النوبة القلبية، لأن أعصاب القلب والذراع تتصل بنفس المنطقة في الحبل الشوكي.

كما يمكن أن يظهر ألم الفك أيضًا أثناء الأزمة القلبية.

ألم الظهر

من أبرز أنواع الألم المُحال، وقد يرتبط بـ:
- التهابات الكلى
- حصوات الكلى
- التهاب البنكرياس
- تقلصات الرحم أثناء الدورة الشهرية

وأوضح الأطباء أن الألم الناتج عن الأعضاء الداخلية غالبًا ما يكون “خفيفًا ومستمرًا”، بينما يكون ألم العمود الفقري حادًا أو حارقًا.

وقد يكون ألم أعلى البطن سببه:
ـ مشاكل الفقرات الوسطى
ـ التهابات مفاصل العمود الفقري
ـ إصابات الأضلاع
ـ ألم الفخذ أو المنطقة الأربية

وقد يرتبط بـ:
ـ خشونة مفصل الحوض
ـ التهابات أسفل الظهر
ـ مشاكل المفصل العجزي الحرقفي

ألم الساقين

وقد يكون نتيجة:
- عرق النسا
- ضغط على الأعصاب في أسفل الظهر
- مشاكل في الرقبة أو العمود الفقري
- التهابات الزائدة الدودية أو تكيسات المبيض

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الخبراء بعدم تجاهل أي ألم يستمر أكثر من 3 أشهر دون سبب واضح، خاصة إذا صاحبه:
ـ فقدان وزن غير مبرر
ـ ارتفاع حرارة
ـ ضعف أو تنميل
ـ صعوبة الحركة
ـ تغيرات في التبول أو الهضم

وأكد الأطباء أن كبار السن ومرضى السكري ومن خضعوا للعلاج الكيميائي يكونون أكثر عرضة للإصابة بالألم المُحال بسبب تلف الأعصاب.

