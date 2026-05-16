لخدمة الحجاج.. السعودية توفر الترجمة الفورية بـ 17 لغة في الحرمين الشريفين

فعّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الترجمة الفوريةفي الحرمين الشريفين، ضمن برنامج "بِلُغاتهم"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الخدمات الدينية والتوعوية المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكينهم من الاستفادة من المحتوى الإرشادي والرسائل التوجيهية بلغاتهم المختلفة؛ بما يُثري تجربتهم الإيمانية والمعرفية.



وتتيح الترجمة، المحتوى التوعوي والإرشادي والاستفسارات بشكل فوري بـ 17 لغة عالمية، عبر تقنيات حديثة، تعتمد على سرعة معالجة الصوت والنصوص؛ بما يُسهم في تسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات، وتعزيز إيصال الرسائل الشرعية والتوجيهية بوضوح ودقة داخل الحرمين الشريفين.

ومن جهة أخرى، باشرت بعثة الحج الفلسطينية، اليوم السبت، نقل الدفعة الأولى من حجاج فلسطين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة؛ بعد انتهاء زيارتهم للمسجد النبوي الشريف وعدد من المواقع الدينية، ضمن الاستعدادات لأداء مناسك الحج لهذا العام.



وأكد الشيخ جمال أبو عرام، أحد مسؤولي بعثة الحج الفلسطينية، أن عملية التفويج تنفذ وفق خطة تنظيمية دقيقة أعدت مسبقاً بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات المختصة، لضمان انتقال الحجاج بسلاسة وأمان.