أسرة الشاب إبراهيم عماد: أصدقاؤه استدرجوه وخلصوا عليه والسبب صادم .. خاص

كشفت أسرة الشاب إبراهيم عماد كامل رزق من قرية كفر حمزة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، تفاصيل واقعة اختفائه التي انتهت بالعثور عليه مقتولًا، بعد أيام من تغيبه في ظروف غامضة.

وقالت الزوجة في بلاغها إن زوجها، وهو يعمل في مهنة المحارة ويمتلك محل ملابس، خرج برفقة صديقين له عقب استئذانهما لاستخدام دراجته النارية بحجة قضاء مشوار، قبل أن يتواصل معه لاحقًا ويخبره بانتهاء البنزين وطلب إحضار وقود إليه.

وأضافت أن المجني عليه توجه إلى المكان المحدد بعد تجهيز بنزين، حيث ظهر في كاميرات المراقبة داخل محطة وقود بقرية كفر حمزة، ثم استقل سيارة أجرة متوجهًا إلى منطقة كفر سندوه التابعة لمركز شبين القناطر، وكانت آخر مكالمة بينه وبين أسرته قبل اختفائه.

وأشارت الأسرة إلى أنها حررت محضرًا بغياب الزوج بتاريخ 12/5/2026، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، والتي باشرت التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، ما أسفر عن تحديد المتهمين وضبطهم.

وبعد عمليات بحث من الأهالي في محيط منطقة الرشاح المخصص للصرف الصحي بقرية كفر سندوه، تم العثور على جثمان الشاب، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي المنطقة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.