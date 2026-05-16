التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه فى حادث تصادم جرار زراعي بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه إثر اصطدامه بجرار زراعي، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

بلاغا بالواقعة

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى تفيد وصول "يوسف. م. ز" 13 عاما متأثرا بجروح إثر حادث جرار زراعي.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع "يوسف. م. ز" 13 سنة طالب إثر حادث تصادم جرار زراعي بقرية المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر.

ووتم نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم وتم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.