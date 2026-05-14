محافظ القليوبية: تشغيل 2397 شابا وتوفير 178 فرصة عمل جديدة

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، التقرير الدوري لإنجازات مديرية العمل بالمحافظة عن شهر أبريل 2026، برئاسة الدكتور أيمن شعبان وكيل وزارة العمل بالقليوبية، والذي استعرض جهود المديرية في ملفات التشغيل، والتدريب المهني، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وحماية بيئة العمل.



وأكد محافظ القليوبية أن المديرية حققت نتائج متميزة خلال شهر أبريل، حيث تم تعيين 2397 شاباً وفتاة من أبناء المحافظة، من بينهم 33 من ذوي الهمم، من خلال كعوب العمل والتنسيق مع منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير 178 فرصة عمل مباشرة، وترشيح 68 من ذوي الهمم لوظائف تتناسب مع قدراتهم، في إطار دعم الدولة لدمجهم وتمكينهم داخل سوق العمل.

وفي مجال التفتيش العمالي، أوضح التقرير أن المديرية نفذت 115 حملة تفتيشية على 182 منشأة؛ للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل وحماية حقوق العاملين، إلى جانب تكثيف جهود السلامة والصحة المهنية من خلال التفتيش على 312 منشأة للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة، فضلاً عن تنظيم 10 ندوات توعوية لرفع الوعي لدى العمال وأصحاب الأعمال باشتراطات السلامة المهنية.

وأضاف المحافظ أن مديرية العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني من خلال وحدة التدريب المتنقلة بقرى المحافظة، ومنها قرية منية شبين، حيث تم تدريب مجموعات من الشباب على مهن التفصيل والحياكة والكهرباء، إلى جانب استمرار البرامج التدريبية بمركز تدريب الخانكة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من شهادات قياس مستوى المهارة بلغ 3042 مواطناً خلال شهر أبريل.

وأشار التقرير إلى التوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ إجمالي المسجلين بقاعدة البيانات 11 ألفاً و818 عاملاً، مع استمرار تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والمنح للحالات المستحقة، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئة.

وأشاد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح بجهود مديرية العمل والعاملين بها، موجهاً بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية، وتوفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب، وتطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الحديثة، تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030.