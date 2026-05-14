برلماني: منظومة التعليم في مصر تتحول من التلقين إلى صناعة المهارة

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده الدولة المصرية من تطورات متسارعة في ملف التعليم والتدريب يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة بناء الإنسان، يقوم على الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم القائم على المهارة والإبداع.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم البرامج التدريبية ومنح الشهادات الدولية يعزز من قدرة الطلاب والخريجين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي، ويجعل التعليم أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد.

إعداد جيل قادر على مواكبة الثورة الصناعية

وأضاف أن إدخال التكنولوجيا والمهارات الرقمية واللغات الأجنبية في مسارات التأهيل يمثل خطوة مهمة نحو إعداد جيل قادر على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وليس مجرد متلقٍ للمعلومات داخل الفصول الدراسية.

وأشار النائب إلى أن تطوير التعليم لم يعد يقتصر على المناهج فقط، بل يشمل بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية، بما يفتح أمامه فرصًا واسعة للعمل والابتكار وريادة الأعمال.

واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم الحديث هو الضمان الحقيقي لبناء دولة قوية قادرة على المنافسة عالميًا وتحقيق التنمية المستدامة.