برلمانية: تمكين الشباب مفتاح التنمية المستدامة في مصر

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم بإطلاق مبادرة “المليون رخصة دولية” يعكس بوضوح التحول الاستراتيجي للدولة المصرية نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجيهات القيادة السياسية تمثل نقلة نوعية حقيقية في فلسفة التعليم والتدريب، حيث لم يعد الهدف مجرد الحصول على شهادة أكاديمية، بل إعداد جيل يمتلك مهارات رقمية ولغوية ومهنية تؤهله بقوة للمنافسة في سوق العمل العالمي.

تمكين الشباب المصري من أدوات العصر الحديث

وأضافت أن مبادرة “المليون رخصة دولية” تُعد خطوة مهمة نحو تمكين الشباب المصري من أدوات العصر الحديث، وفتح آفاق جديدة للعمل داخل مصر وخارجها، بما في ذلك العمل عن بُعد والعمل الحر، وهو ما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأشارت النائبة إلى أن الاستثمار في التدريب والتأهيل أصبح ضرورة وطنية وليس خيارًا، خاصة في ظل ارتباطه المباشر بتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية ورفع كفاءة الدخل، مؤكدة أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن بناء الإنسان المصري هو المشروع الوطني الأكبر، وأن ما تشهده منظومة التعليم من تطوير شامل يعكس إرادة سياسية واضحة لصناعة مستقبل يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.