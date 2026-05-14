قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بناء الإنسان أولا.. مدبولي يطلق "المليون رخصة دولية" لتأهيل جيل ينافس في سوق العمل العالمي
أسعار السلع في نهاية الأسبوع.. تراجع ملحوظ في أسعار البيض والمكرونة وارتفاع في الزيوت
نواب البرلمان: تطوير التعليم بوابة الدولة لبناء جيل قادر على المنافسة العالمية
عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك
مسئول أمريكي سابق: واشنطن في "مأزق استراتيجي" مع إيران والفجوة مع إسرائيل تتسع
بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا
هل يجوز الإحرام للحج في شهر رمضان؟ علي جمعة يحيب
عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة
نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة
وزير التعليم: كاميرات مراقبة وتفتيش دقيق بلجان امتحانات الثانوية العامة لمكافحة الغش
وزير التعليم: مراجعة دقيقة لامتحانات النقل والإعدادية خاصة اللغة العربية والتربية الدينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف عن أسماء 7 أشخاص من المعثور عليهم متحللين على شواطئ مدينة براني

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
ايمن محمود

كشفت المعاينة الأولى لمركب  الصيد الذى ألقت به الأمواج على شاطئ مدينة براني والذي عثر بداخله على  12 جثمانا في حالة تحلل أسماء عدد 7 من المتوفين. 

أسماء المتوفين: 

وأظهرت البطاقات الشخصية أسماء 7 من المتوفين وهم:   

1) محمد راضى محمد حسن ، 16 عاما،  دمنهور البحيرة 

2) السيد الششتاوى متولى عبدالله ، 17، سمنود، الغربية 

3) عبد العزيز كمال محمد ابو العزم ،28  عاما، زفتى الغربية ٢٨

4) عصام رفعت عبد القادر محمد ، سن ٢٠ ، ومقيم سوالم أبنوب - أسيوط .

5) محمد محمود إبراهيم إسماعيل منصور ، سن ١٧ ، ومقيم السنبلاوين - الدقهلية .

6) عمر جمال محمد حسين عثمان ، سن ٢١ ، ومقيم القناطر الخيرية - القليوبية .

7) عبد اللّٰه إبراهيم أحمد عطيه قنديل ، سن ٢٧ ، ومقيم إمبابة - الجيزة. 

العثور على المتوفين

كانت  شواطئ قرية أبوغليلة بمدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، قد شهدت واقعة مأساوية بعدما عثرت الجهات المعنية على مركب صيد يحمل 12 جثة في حالة تحلل، يُرجح أن يكون على صلة بعمليات الهجرة غير الشرعية.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الأمواج دفعت المركب إلى الشاطئ، ما أدى إلى اكتشافه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة وبدء أعمال الفحص والمعاينة.

الكشف عن ملابسات الواقعة 
وأكدت مصادر أن الجثامين جرى نقلها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف الأجهزة المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الضحايا، بالإضافة إلى معرفة خط سير المركب ومدة بقائه في عرض البحر.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح هجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

ترشيحاتنا

الألعاب الالكترونية

هل أرباح الألعاب الإلكترونية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعية

مشاهدة المباراة

ما حكم المزاح بألفاظ سيئة أثناء تشجيع كرة القدم؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

خالد الجندي

خالد الجندي: التربية منهج سماوي وركيزة لبناء الإنسان الصالح

بالصور

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا

نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي

لتسريع التعافي.. المشي بعد العمليات الجراحة يقلل المضاعفات

المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد