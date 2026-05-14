الكشف عن أسماء 7 أشخاص من المعثور عليهم متحللين على شواطئ مدينة براني

كشفت المعاينة الأولى لمركب الصيد الذى ألقت به الأمواج على شاطئ مدينة براني والذي عثر بداخله على 12 جثمانا في حالة تحلل أسماء عدد 7 من المتوفين.

أسماء المتوفين:

وأظهرت البطاقات الشخصية أسماء 7 من المتوفين وهم:

1) محمد راضى محمد حسن ، 16 عاما، دمنهور البحيرة

2) السيد الششتاوى متولى عبدالله ، 17، سمنود، الغربية

3) عبد العزيز كمال محمد ابو العزم ،28 عاما، زفتى الغربية ٢٨

4) عصام رفعت عبد القادر محمد ، سن ٢٠ ، ومقيم سوالم أبنوب - أسيوط .

5) محمد محمود إبراهيم إسماعيل منصور ، سن ١٧ ، ومقيم السنبلاوين - الدقهلية .

6) عمر جمال محمد حسين عثمان ، سن ٢١ ، ومقيم القناطر الخيرية - القليوبية .

7) عبد اللّٰه إبراهيم أحمد عطيه قنديل ، سن ٢٧ ، ومقيم إمبابة - الجيزة.

العثور على المتوفين

كانت شواطئ قرية أبوغليلة بمدينة سيدي براني بمحافظة مطروح، قد شهدت واقعة مأساوية بعدما عثرت الجهات المعنية على مركب صيد يحمل 12 جثة في حالة تحلل، يُرجح أن يكون على صلة بعمليات الهجرة غير الشرعية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الأمواج دفعت المركب إلى الشاطئ، ما أدى إلى اكتشافه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني حول المنطقة وبدء أعمال الفحص والمعاينة.

الكشف عن ملابسات الواقعة

وأكدت مصادر أن الجثامين جرى نقلها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف الأجهزة المختصة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الضحايا، بالإضافة إلى معرفة خط سير المركب ومدة بقائه في عرض البحر.

