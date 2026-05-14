بكاء فين ديزل على صديقه بول ووكر يثير الجدل بمهرجان كان.. فيديو

خطف النجم العالمي فين ديزل الانظار إليه لحظة بكاءه الشديد فى عرض فيلمه “Fast & Furious” ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بقسم عروض منتصف الليل.

وجاء بكاء فين ديزل عقب عرض الفيلم لحظة تذكره صديقه بول ووكر في مشهد طغت عليه المشاعر والحنين.

وشهدت الفعالية حضور عدد من نجوم العمل، بينهم فين ديزل وميشيل رودريجيز وجوردانا بروستر وميدو ووكر ونيل إتش مورتيز، وذلك خلال عروض منتصف الليل.

تفاصيل الجناح المصري

ويعكس الجناح المصري التزام منظمي وشركاء الجناح تجاه دعم السينما المصرية والعربية خارج مصر والعالم العربي، ويقام الجناح المصري في منطقة البانتييرو المطلة على الميناء القديم لمدينة كان، في الفترة من 12 إلى 23 مايو 2026.

ويأتي الجناح كمبادرة مشتركة بين ثلاثة من أبرز المؤسسات السينمائية في مصر: مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام ومهرجان الجونة السينمائي، ليشكّل هذا التعاون مساحة مشتركة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كقوة إبداعية فاعلة في المشهد السينمائي الدولي.

ويشارك رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ندوة خاصة بعنوان "أعمال غير اعتيادية: النمو والابتكار في مشهد متغير"، مع كل من: بافي ياسين مؤسسة ورئيسة لجنة كردستان للأفلام، وزيد شاكر المدير التنفيذي المكلف لـ "فيلم العلا"، وهناء العمير مخرجة ورئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، ومستشارة إبداعية في استوديوهات MBC، جانلوكا شقرا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Front Row Filmed Entertainment، وعلاء كركوتي الشريك المؤسس لمركز السينما العربية، والممثل وصانع الأفلام جهاد عبدو.