محمد حماقي يشوق جمهوره ببوستر أغنية سمعوني من ألبومه الجديد

شوق الفنان محمد حماقي جمهوره لأولى أغاني ألبومه الجديد، بعدما طرح البوستر الدعائي لأغنية “سمعوني”، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل متابعيه الذين أعربوا عن حماسهم لطرح الأغنية والألبوم الجديد، خاصة بعد فترة من التحضيرات والتشويق للعمل المنتظر بعد غياب طويل.

وكان قد فاجأ الفنان محمد حماقي جمهوره بخطوة أثارت حالة من الجدل والتساؤلات، بعدما قام بحذف جميع منشوراته عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، دون الكشف عن أي تفاصيل أو توضيحات.

واكتفى حماقي بنشر صورة ترويجية تحمل الرقم “10”، في إشارة اعتبرها كثيرون تمهيدًا للإعلان عن ألبومه الجديد، الذي يترقبه جمهوره منذ فترة طويلة، خاصة بعد غيابه عن طرح ألبومات كاملة خلال الفترة الأخيرة.