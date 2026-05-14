أصل الحكاية

النادي حدد سعر بيعه.. هل يرحل عمر مرموش عن مانشستر سيتي بعد تألقه؟

عمر مرموش
عمر مرموش
أحمد أيمن

أكدت تقارير صحيفة، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حدد سعر بيع النجم المصري عمر مرموش لاعب الفريق السماوي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جدير بالذكر أن تعاقد مانشستر سيتي مع عمر مرموش قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني في شتاء 2025 بـ 70 مليون يورو أيضًا، وذلك بعد تألقه اللافت مع الفريق الألماني.

وشارك عمر مرموش في 58 مباراة بقميص مانشستر سيتي في كافة المسابقات، وأحرز خلالهم 15 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه 6 تمريرات حاسمة.

تألق مرموش مع مانشستر سيتي 

يأتي ذلك بالتزامن مع تألق عمر مرموش مؤخرا مع مانشستر سيتي بعد الاعتماد عليه من قبل المدرب الإسباني بيب جوارديولا في اخر مباراتين في الدوري.

وفي المباراة قبل الماضية التي جمعت مانشستر سيتي أمام برينتفورد على ملعب الاتحاد، ساهم مرموش في الفوز بثلاثية نظيفة بعدما سجل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع بطريقة مميزة، عقب تمريرة متقنة من النجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وفي المباراة الماضية أمس الأربعاء، دفع به المدرب الإسباني أساسيا بدلا من هالاند ليساهم في فوز السيتي أيضا ويسجل الهدف الثاني لفريقه، ليواصل النجم المصري جذب اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام الإنجليزية.

هل يرحل مرموش عن مانشستر سيتي؟

بحسب شبكة «فوتبول إنسايدر» البريطانية، فإن نادي مانشستر سيتي سيطلب 70 مليون يورو على أقل تقدير للتفريط في خدمات عمر مرموش في الميركاتو الصيفي المقبل.

وعانى النجم المصري من أجل الحصول على دقائق لعب منتظمة مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وقد يسعى للانتقال إلى نادٍ آخر في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته الشبكة الإنجليزية، سيتعين على أستون فيلا تجهيز عرضًا بقيمة 70 مليون يورو لضم عمر مرموش بشكل دائم هذا الصيف.

ورغم تمسك مانشستر سيتي ببقاء مرموش، فإن اللاعب نفسه قد يضغط من أجل الرحيل، بعد معاناته للحصول على وقت لعب كافٍ تحت قيادة بيب جوارديولا، في الأشهر الأخيرة.

وأضاف التقرير: "مصير عمر مرموش داخل ملعب الاتحاد سيعتمد على خطط اللاعب نفسه للعب بانتظام، وهي الورقة التي قد يضغط من خلالها على إدارة السيتي للرحيل".

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
