مستقبل مرموش في مانشستر سيتي يتوقف على شخص واحد

تواصلت التكهنات حول مستقبل النجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي، في ظل التقارير التي تحدثت عن احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب معاناته من قلة المشاركات الأساسية منذ انضمامه إلى الفريق.

وكان مرموش قد انتقل إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025، وسط توقعات بأن يحصل على دور مهم داخل تشكيلة المدرب بيب جوارديولا، إلا أن المنافسة القوية في الخط الأمامي حدّت من فرص ظهوره بصورة منتظمة خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن مستقبل اللاعب المصري سيعتمد بشكل كبير على قراره الشخصي، خاصة في ظل رغبته المحتملة في الحصول على دقائق لعب أكثر والمشاركة بصورة أساسية بشكل مستمر، وهو ما قد يدفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن بطل الدوري الإنجليزي.

وارتبط اسم مرموش مؤخرًا بالانتقال إلى عدة أندية، أبرزها أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، إلى جانب اهتمام من برشلونة، في ظل بحث تلك الأندية عن تدعيمات هجومية خلال الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة مانشستر سيتي لا تضع فكرة بيع مرموش ضمن أولوياتها في الوقت الحالي، لكنها تدرك في المقابل أن فرص مشاركته الأساسية قد تصبح أكثر صعوبة خلال الموسم القادم، بسبب كثرة الخيارات الهجومية المتاحة داخل الفريق، خاصة بعد التعاقد مع أنطوان سيمينيو.

كما أوضحت أن مركز المهاجم الصريح يبقى محجوزًا بشكل أساسي للنجم النرويجي إيرلينج هالاند، الأمر الذي يجعل مهمة مرموش أكثر تعقيدًا، ويزيد من احتمالات بحثه عن خطوة جديدة تمنحه فرصة اللعب بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة.