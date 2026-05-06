برشلونة مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ملف المهاجم الجديد بات أحد أبرز القضايا المطروحة داخل أروقة النادي الكتالوني، خاصة مع اقتراب نهاية مرحلة ليفاندوفسكي، الذي شكّل عنصرًا حاسمًا في هجوم الفريق خلال المواسم الماضية.

وفي هذا الإطار، برز اسم الدولي المصري عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي، كأحد الخيارات الجادة التي تخضع للدراسة ضمن قائمة مختصرة تضم عددًا من أبرز المهاجمين في أوروبا.

اهتمام برشلونة

ويأتي اهتمام برشلونة بالنجم المصري عمر مرموش نتيجة المستويات اللافتة التي يقدمها مؤخرًا، والتي وضعته في دائرة الضوء كأحد أبرز المهاجمين القادرين على تقديم إضافة فنية حقيقية، بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي، إلى جانب سرعته الكبيرة في التحولات الهجومية وفعاليته أمام المرمى، وهي عناصر يبحث عنها النادي في مشروعه الجديد.

يُذكر أن مرموش لم يشارك كثيرًا مع مانشستر سيتي تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.