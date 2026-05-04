مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام إيفرتون، في إطار الجولة 35 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري عمر مرموش وتواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - عبدالقادر خوسانوف - مارك جويهي - نيكو أوريلي.

خط الوسط: برناردو سيلفا - نيكو جونزاليس - ريان شرقي.

خط الهجوم: أنطوان سيمينو - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر، مع العلم أن الجانرز لعب مباراتين زيادة.