بالأسماء.. مهرجان كان السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم الدورة الـ 79

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن لجنة تحكيم الدورة الـ 79، ويرأسها السينمائي المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الكوري الجنوبي بارك تشان-ووك.

وتضم عضوية اللجنة، كل من الممثلة والمنتجة الأمريكية ديمي مور، الممثلة والمنتجة الأيرلندية-الإثيوبية روث نيجا، المخرجة وكاتبة السيناريو البلجيكية لورا واندل، المخرجة وكاتبة السيناريو الصينية كلوي تشاو.





كما يشارك في اللجنة، المخرج وكاتب السيناريو التشيلي دييجو سيبيديس، الممثل الإيفواري-الأمريكي إيزاك دي بانكولي، كاتب السيناريو الإسكتلندي بول لافيرتي، الممثل السويدي ستيلان سكارسجارد.

وتعكس هذه التشكيلة تنوعًا لافتًا في الخلفيات الثقافية والسينمائية؛ بما يعزز من حضور رؤى متعددة داخل لجنة التحكيم.

كما تؤكد أيضا استمرار مهرجان كان في الانفتاح على تجارب عالمية مختلفة، ضمن واحد من أبرز المحافل السينمائية الدولية.