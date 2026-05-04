بشرى سارة.. تراجع سعر الريال السعودي في البنوك مع اقتراب موسم الحج

شهد سعر الريال السعودي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 4 مايو 2026، ويأتي هذا الانخفاض ليمثل انفراجة وبشرى سارة للمواطنين، خاصة مع زيادة الطلب المعتادة على الريال السعودي في هذا التوقيت من العام؛ بسبب اقتراب موسم الحج، مما يعكس حالة من الاستقرار في سوق الصرف المصري.

ووفقاً لآخر تحديثات في البنوك المصرية، فقد سجلت العملة السعودية هبوطاً طفيفاً مقارنة بأسعار أمس الأحد، ليتخذ الريال مسارًا هبوطيًا خلال هذا الأسبوع.

سعر الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري بلغ سعر شراء الريال السعودي 14.25 جنيه، بينما سجل سعر البيع 14.29 جنيه، وبالنظر إلى أسعار أمس الأحد التي سجلت 14.28 جنيه للشراء و14.32 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الريال اليوم عند مستوى 14.20 جنيه للشراء، و14.28 جنيه للبيع، مسجلاً انخفاضاً عن مستويات الأمس التي كانت تبلغ 14.21 جنيه للشراء.

حدث ذلك أيضاً في بنك مصر حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم 14.20 جنيه للشراء و14.28 جنيه للبيع.

وفي بنك "إتش إس بي سي" (HSBC) كان أعلى سعر للشراء عند 14.26 جنيه ، بينما سجل للبيع 14.28 جنيه.

وفي بنك "QNB" الأهلي، استقر السعر عند 14.25 جنيه للشراء و14.28 جنيه للبيع.

كما سجل المصرف العربي الدولي 14.25 جنيه للشراء و14.28 جنيه للبيع.

في حين بلغ السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 14.23 جنيه للشراء و14.28 جنيه للبيع.

وسجل بنك البركة 14.21 جنيه للشراء و14.27 جنيه للبيع،

ووصل السعر في بنك قناة السويس إلى 14.20 جنيه للشراء و14.29 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل الريال 14.15 جنيه للشراء و14.25 جنيه للبيع،

بينما سجل في بنك الكويت الوطني (NBK) سعر 14.11 جنيه للشراء و14.42 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التراجع في الأسعار، حالة من التوازن، ويبعث برسالة طمأنة للمصريين قبل أسابيع قليلة من انطلاق رحلات الحج.