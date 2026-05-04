مسعد فودة يتلقى برقيات تعزية من فنانين عرب بعد رحيل هاني شاكر

تلقى المخرج مسعد فودة، رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، عددًا كبيرًا من برقيات التعزية من نقباء ورؤساء جمعيات فنية في عدد من الدول العربية، عقب وفاة الفنان الراحل هاني شاكر.

وشملت برقيات التعزية عددًا من الدول العربية، من بينها المغرب ولبنان والعراق، إلى جانب إقليم كوردستان، بالإضافة إلى اتصالات هاتفية من عدد من الفنانين العرب، الذين أعربوا عن تعازيهم للشعب المصري وللوسط الفني في رحيل أمير الغناء العربي.

وكان مسعد فودة قد نعى الفنان الراحل في بيان سابق، مؤكدًا أن هاني شاكر كان نموذجًا فريدًا في البساطة والمحبة والوئام.

موعد وصول جثمان هانى شاكر إلى مصر

ومن المقرر أن يصل جثمان الفنان الراحل غدًا الثلاثاء إلى القاهرة قادمًا من باريس، بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة والسفارة المصرية في باريس، على أن يُنقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

ومن المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر يوم الأربعاء من مسجد مسجد أبو شقة، فيما يقام العزاء يوم الخميس في المسجد ذاته.

نادية مصطفى تطالب بتقديم جنازة رسمية وشعبية للفنان هاني شاكر

وطالبت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، بتقديم جنازة رسمية وشعبية للفنان هاني شاكر، تليق باسمه وتاريخه و مشواره الفني وتاريخه العظيم.

وكتبت الفنانة نادية مصطفى على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت كالتالي: بعد عزاء الرئاسة المصرية أتقدم بكل الاحترام والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الالتماس النابع من قلوب محبي الفنان الكبير هاني شاكر وجمهوره في مصر والوطن العربي".

وأضافت: "أن تُقام جنازة رسمية وشعبية تليق باسمه وتاريخه، فهو لم يكن مجرد مطرب بل كان رمزاً من رموز الفن الراقي وصوتاً صادقاً عبّر عن وجدان أجيال طويلة، لقد قدّم طوال مسيرته تاريخاً مشرفاً من الفن الحقيقي وكان دائماً واجهة حضارية مشرفة لمصر يحمل اسمها وفنها إلى كل أنحاء الوطن العربي بكل فخر واعتزاز".

وتابعت: "إيماناً بقيمة هذا الرمز الكبير فإن تكريمه بجنازة رسمية وشعبية هو أقل تقدير لما قدّمه من عطاء وإبداع، وسيكون رسالة وفاء من الدولة المصرية لكل من خدم فنها ورفع اسمها عالياً".