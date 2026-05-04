QR Code يشعل أزمة حضور عزاء هاني شاكر .. تفاصيل حاسمة

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعد تداول أنباء عن طريقة دخول عزاء أمير الغناء العربي هاني شاكر، وشرط توافر خاصية "QR Code".

تنظيم حضور جنازة وعزاء الفنان الراحل هاني شاكر

الفنانة نادية مصطفى، خرجت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتنفي ما تردد مؤخرًا بشأن تنظيم حضور جنازة وعزاء الفنان الراحل هاني شاكر عبر خاصية "QR Code"، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

إطلاق شعبة المصورين بنقابة الصحفيين استمارة تسجيل

وأوضحت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن ما تم تداوله غير دقيق، مشيرة إلى أن الحقيقة تتمثل في إطلاق شعبة المصورين بنقابة الصحفيين استمارة تسجيل خاصة لتغطية مراسم الجنازة والعزاء، وذلك ضمن أول تطبيق لبروتوكول التعاون مع شركة SOKNA، وبالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية.

الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم التغطية الصحفية والإعلامية

وأكدت الفنانة نادية مصطفى، أن الهدف من هذه الخطوة هو تنظيم التغطية الصحفية والإعلامية، ووضع ضوابط تضمن أداء الصحفيين والمصورين لعملهم بشكل منظم، ومنع أي فوضى، بما يليق باسم ومكانة الفنان الراحل، مطالبة بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وفي السياق ذاته، أعلنت نقابة المهن الموسيقية تعديل مكان صلاة الجنازة والعزاء، حيث تقام صلاة الجنازة يوم الأربعاء 6 مايو عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز، على أن يتم الدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات في مدينة السادس من أكتوبر.

ومن المقرر إقامة العزاء يوم الخميس 7 مايو في نفس المسجد، وسط حضور متوقع من نجوم الفن ومحبي الراحل لتوديعه.