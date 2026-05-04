وزير الدفاع الإسرائيلي: فشل 7 أكتوبر يطارد القوات الجوية الإسرائيلية لسنوات

التقى وزير الدفاع يسرائيل كاتس بقائد القوات الجوية اللواء تومر بار لإجراء مناقشة ختامية قبل انتهاء ولايته، وخلال الاجتماع، عُرضت عمليات القوات الجوية الإسرائيلية خلال فترة قيادة اللواء بار، والتي تمحورت حول العمليات واسعة النطاق والإنجازات البارزة في مختلف المجالات.

وأكد وزير الدفاع أن "فشل القوات الجوية في الدفاع عن دولة إسرائيل في 7 أكتوبر سيظل وصمة عار في جبين المؤسسة الدفاعية والقوات الجوية لسنوات عديدة قادمة".

كما أشار إلى أنه "تحت قيادة اللواء بار، تمكنت القوات الجوية من إعادة تنظيم صفوفها وقيادة تحركات عملياتية معقدة وقوية أدت إلى إنجازات تاريخية في جميع المجالات".