قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة سودانيتين أثناء محاولتهما عبور المانش للوصول إلى بريطانيا
خطوة بخطوة.. تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026 وطريقة فتح حساب
دموع الوداع في أنفيلد.. محمد صلاح يكشف السر الإنساني خلف رحيله عن ليفربول| ما القصة؟
الحرس الثوري: ترامب أمام خيارين.. مواجهة مستحيلة أو القبول باتفاق سيئ
إعلان قائمة منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية
بعد سقوط الشاشة على التلاميذ.. أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية
رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية
مها عبد الناصر: الهواتف المحمولة لم تعد سلعة ترفيهية بل أصبحت ضرورة
دموع مزيفة وتبرعات بالملايين.. القصة الكاملة لفضيحة "بلوجر" ادعت المرض في الإسماعيلية
فراشات مصر تتصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي برصيد 27 ميدالية متنوعة
دير الأنبا بيشوي يشهد قداسا مهيبا احتفالًا بيوبيل رهبنة الأنبا أمونيوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يقصف ريفي القنيطرة ودرعا في سوريا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت مصادر أهلية في القنيطرة بسوريا بأن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت قذائف هاون على أطراف قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، بحسب RT.

وتزامن القصف الإسرائيلي مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء عدة مناطق في محافظة القنيطرة الأمر الذي خلق حالة من القلق بين الأهالي.

كما استهدف قصف إسرائيلي آخر حرش العارضة قرب بلدة عابدين في ريف درعا الغربي حيث أفادت مصادر هناك بسماع دوي انفجارات كبيرة في المنطقة دون أن تتضح بعد طبيعية الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي وما إذا كان قد ترتب على ذلك القصف خسائر بشرية في أرواح المدنيين السوريين، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم.

وذكرت المصادر بأنه مع ساعات الفجر الأولى تعرضت أطراف قرية جملة في منطقة حوض اليرموك لقصف بقذيفة مدفعية إسرائيلية انطلقت من الجولان السوري.

كما تعرضت مناطق جنوبي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي أيضا لقصف بقذيفتين مدفعيتين مصدرهما الجولان وتسببتا بأضرار مادية في الموقع المستهدف دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين وسط أجواء من التوتر اليومي الذي تعيشه المنطقة.

وأضافت مصادرنا، أنه ومنذ عدة ساعات تعرضت مناطق في حرش كودنة لقصف بقذيفتين من قبل القوات الإسرائيلية بالتزامن مع قيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذيفة على منطقة التل الأحمر الشرقي دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا فيما بقيت أجواء التوتر تسود في المنطقة.

القنيطرة سوريا الجيش الإسرائيلي قذائف هاون ريف درعا انفجارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

“البحوث الإسلاميَّة” يعلن خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة لموسم الحج

“البحوث الإسلاميَّة” يعلن خطَّته الدعويَّة والتوعويَّة لموسم الحج

طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري

لجان الأزهر تستقبل طلاب أولى ثانوي لأداء امتحاني الحديث والأدب

دعاء شهر مايو

دعاء شهر مايو .. اللهم وسع أرزاقنا وأكرمنا من حيث لا نحتسب

بالصور

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد