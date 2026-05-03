الجيش الإسرائيلي يقصف ريفي القنيطرة ودرعا في سوريا

أفادت مصادر أهلية في القنيطرة بسوريا بأن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت قذائف هاون على أطراف قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، بحسب RT.

وتزامن القصف الإسرائيلي مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء عدة مناطق في محافظة القنيطرة الأمر الذي خلق حالة من القلق بين الأهالي.

كما استهدف قصف إسرائيلي آخر حرش العارضة قرب بلدة عابدين في ريف درعا الغربي حيث أفادت مصادر هناك بسماع دوي انفجارات كبيرة في المنطقة دون أن تتضح بعد طبيعية الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي وما إذا كان قد ترتب على ذلك القصف خسائر بشرية في أرواح المدنيين السوريين، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم.

وذكرت المصادر بأنه مع ساعات الفجر الأولى تعرضت أطراف قرية جملة في منطقة حوض اليرموك لقصف بقذيفة مدفعية إسرائيلية انطلقت من الجولان السوري.

كما تعرضت مناطق جنوبي بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي أيضا لقصف بقذيفتين مدفعيتين مصدرهما الجولان وتسببتا بأضرار مادية في الموقع المستهدف دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين وسط أجواء من التوتر اليومي الذي تعيشه المنطقة.

وأضافت مصادرنا، أنه ومنذ عدة ساعات تعرضت مناطق في حرش كودنة لقصف بقذيفتين من قبل القوات الإسرائيلية بالتزامن مع قيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذيفة على منطقة التل الأحمر الشرقي دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا فيما بقيت أجواء التوتر تسود في المنطقة.