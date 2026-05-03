دعاء الرياح.. ماذا كان يقول الرسول إذا عصفت الريح؟.. كلمات تقيك شرها

دعاء الرياح.. يبحث الكثير عنه نظرا للنشاط الملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة الذى تشهده محافظات مصر، لذلك سنوضح دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح.

دعاء الرياح

كان سيدنا رسول الله ﷺ إذا عصفت الريح يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرْهَا، وَشَرْ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ به» (أخرجه مسلم)

ماذا نقول إذا عصفت الريح؟

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، يقول عندما يرى ريحا، لا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» رواه مسلم.

دعاء العواصف الشديدة

ورد من دعاء العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة أو الدعاء في حال اشتدّ المطر وخاف النّاس ضرَرَه، فمن السُّنّة أن يدعوَ المُسلِم فيقول مثل قول الرّسول -صلّى الله عليه وسلم- حيث كان يدعو بهذا الدُّعاء إذا اشتدّ المطر، فيقول: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والجِبَالِ والآجَامِ والظِّرَابِ والأوْدِيَةِ ومَنَابِتِ الشَّجَرِ».

أدعية مستجابة عند رؤية العواصف والرياح

اللهم إني أستغفرك من الذنوب التي تجلب النقم، فارفع عنا ما نجد وما نحاذر.

اللهم احفظنا بحفظك ولا تسلط علينا جنود عذابك وارزقنا خير ما أرسلت به.

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل أن ترزقنا خير هذه الريح وتعصمنا من شرها.

اللهم لطفك، اللهم اجعلها رياحا خيرا، اللهم لا تجعلها عذابا، يا الله سلم، يا الله احفظنا، ربي اجعلها بركة، اللهم اجعلها سقيا رحمة، اللهم احم أولادنا، اللهم اجعلها بردا وسلاما، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا.

اللهم إن الريح من أمرك، فاجعلها رحمة، اللهم اغفر لنا، اللهم اجعلها بركة للمزارع، اللهم ارزقنا الغيث، اللهم اجعلها بردا، اللهم سلم من كل شر، اللهم أنزل علينا الطمأنينة، اللهم لا تهلكنا، ربي كن معنا.

اللهم سقيا لا عذاب، اللهم نجنا، يا من قلت "ادعوني أستجب لكم"، نحن في كرب ففرج عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إنك عفو كريم، اللهم تقبل دعاءنا، ربي نجنا من الريح العقيم، يا مجيب الدعاء، اللهم طمئن قلوبنا.