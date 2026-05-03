إحباط مخطط لاغتيال أميرة هولندا.. وعلامات غامضة على تورط الموساد

ألقت السلطات الهولندية القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عاما، يُشتبه في انتمائه لتيار يميني متطرف، بعد اتهامه بالتخطيط لاغتيال ولية عهد هولندا الأميرة أماليا وشقيقتها الأميرة ألكسيا.

ووفقًا للتحقيقات، عُثر بحوزة المشتبه به على رسالة تتضمن اسمي الأميرتين وكلمة "مذبحة"، إلى جانب فؤوس كُتب عليها عبارات متطرفة مثل "تحيا ألمانيا"، بالإضافة إلى اسم جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، دون أن تتضح بعد دوافعه أو سبب هذا الربط.

وتشير التقارير إلى أن المتهم اعتُقل في مدينة لاهاي خلال شهر فبراير الماضي، بينما كُشف عن القضية مؤخرًا بعد إدراجها في جداول جلسات المحكمة، ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من التهديدات التي طالت الأميرة أماليا خلال السنوات الأخيرة، ما دفعها في فترات سابقة إلى العيش تحت حراسة مشددة وترك السكن الجامعي، بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بعصابات إجرامية وتهديدات فردية سابقة.

ورغم هذه التهديدات، ظهرت العائلة المالكة الهولندية مؤخرًا في فعاليات “يوم الملك” العامة وسط إجراءات أمنية مشددة ومشاركة شعبية واسعة.