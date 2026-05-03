شهيد الشهامة.. شاب يضحي بنفسه لينقذ فتاة من قطار.. ما القصة؟

حاول شاب شهم أن ينقذ فتاة من القطار فصدمه قطار آخر مقابل له.. فأنقذ الفتاة التي نقلت إلى المستشفى بإصابات خطيرة ولقي الشاب ربه بكل شجاعة ونبل وشهامة…

شهيد الشهامة

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز بركة السبع في محافظة المنوفية عقب مصرع شاب وإصابة فتاة صدمهم القطار اثناء عبورهم مزلقان السكة الحديد في منتصف المدينة.

تفاصيل الواقعة

وقال عدد من الأهالي وشهود العيان، إن فتاة في العشرينات حاولت عبور مزلقان السكة الحديد أثناء قدوم القطار ولم تنتبه لمروره فصدمها القطار.

وتابع أحد الأهالي، أن الشاب حاول إنقاذ الفتاة وأثناء محاولته إنقاذها صدمه القطار المقابل علي الجانب الآخر حيث اندفع وراء الفتاة لمحاولة إنقاذها ولم يلتفت لوجود قطار مقابل للقطار الآخر في نفس التوقيت.

وأوضح الأهالي أن الشاب يدعي وحيد من قرية الدبابية بمركز بركة السبع وتوفي في الحال وتم نقله إلي مستشفي بركة السبع.

وتابع الأهالي أن الجميع في حالة صدمة من الحادث حيث أن الفتاة تم نقلها إلي مستشفي بركة السبع في حالة حرجة وجار التعرف علي هويتها.

كما تم نقل جثمان الشاب المتوفي إلي مشرحة مستشفي بركة السبع تمهيدا لتسليمه إلي ذويه لدفنه في مقابر الأسرة.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوقوع حادث قطار ووجود حالة وفاة وأخرى مصابة

بالانتقال تبين مصرع طالب من قرية الدبابية وإصابة فتاة مجهولة الهوية حتي الآن في العشرينات من عمرها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد حيث لم ينتبها لقدوم القطار ما أدى إلى دهسهما.

وتم نقل الجثمان والفتاة الي مستشفي بركة السبع في حالة حرجة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.