قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطول عطلة مقبلة.. جدول الإجازات الرسمية 2026
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي
هجوم روسي واسع على كييف بمسيّرات مقلدة لاختبار الدفاعات الجوية الأوكرانية
لتعزيز القيمة المضافة.. الجمارك توضح رسوم الجمركية للهواتف المحمولة
تحسن في التنفس| تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. خاص
بعثة رجال طائرة الأهلي تعود إلى القاهرة بكأس إفريقيا للأندية
تحركات برلمانية متصاعدة لمواجهة مخاطر اقتصادية وأمنية تهدد الدولة والمواطنين
من الإجراءات إلى الرقمنة.. الاستثمار يرسم ملامح مرحلة جديدة لبيئة الأعمال في مصر
وزير الاستثمار يعقد اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وقياداتها
الجيش الإسرائيلي: العثور على نفق تابع لحزب الله جنوب لبنان يحتوي على غرف تحت الأرض
وزير الرياضة يهنئ بطلات مصر بعد حصد 27 ميدالية في بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شهيد الشهامة.. شاب يضحي بنفسه لينقذ فتاة من قطار.. ما القصة؟

شهيد الشهامة
شهيد الشهامة
كتبت مروة فاضل

حاول شاب شهم أن ينقذ فتاة من القطار فصدمه قطار آخر مقابل له.. فأنقذ الفتاة التي نقلت إلى المستشفى بإصابات خطيرة ولقي الشاب ربه بكل شجاعة ونبل وشهامة…

شهيد الشهامة

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز بركة السبع في محافظة المنوفية عقب مصرع شاب وإصابة فتاة صدمهم القطار اثناء عبورهم مزلقان السكة الحديد في منتصف المدينة. 

تفاصيل الواقعة 

وقال عدد من الأهالي وشهود العيان، إن فتاة في العشرينات حاولت عبور مزلقان السكة الحديد أثناء قدوم القطار ولم تنتبه لمروره فصدمها القطار. 

وتابع أحد الأهالي، أن الشاب حاول إنقاذ الفتاة وأثناء محاولته إنقاذها صدمه القطار المقابل علي الجانب الآخر حيث اندفع وراء الفتاة لمحاولة إنقاذها ولم يلتفت لوجود قطار مقابل للقطار الآخر في نفس التوقيت.

وأوضح الأهالي أن الشاب يدعي وحيد من قرية الدبابية بمركز بركة السبع وتوفي في الحال وتم نقله إلي مستشفي بركة السبع. 

وتابع الأهالي أن الجميع في حالة صدمة من الحادث حيث أن الفتاة تم نقلها إلي مستشفي بركة السبع في حالة حرجة وجار التعرف علي هويتها. 

كما تم نقل جثمان الشاب المتوفي إلي مشرحة مستشفي بركة السبع تمهيدا لتسليمه إلي ذويه لدفنه في مقابر الأسرة. 

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوقوع حادث قطار ووجود حالة وفاة وأخرى مصابة

بالانتقال تبين مصرع طالب من قرية الدبابية وإصابة فتاة مجهولة الهوية حتي الآن في العشرينات من عمرها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد حيث لم ينتبها لقدوم القطار ما أدى إلى دهسهما.

وتم نقل الجثمان والفتاة الي مستشفي بركة السبع في حالة حرجة. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

شهيد الشهامة المنوفية قطار انقذ فتاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

القومي لتنظيم الاتصالات: مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني تشبه لعبة القط والفار

حزب الوفد

معهد الوفد للدراسات السياسية ينظم أولى فعالياته بندوة قانون المحليات.. الواقع والمأمول.. الثلاثاء

النصب الالكتروني

من هاتفك إلى السجن.. تعرف على عقوبات جرائم النصب الإلكتروني في القانون

بالصور

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد