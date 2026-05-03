مصرع طالب وإصابة فتاة صدمهم قطار في المنوفية

لقي طالب مصرعه واصيبت فتاة أخري في حادث قطار علي مزلقان بركة السبع في محافظة المنوفية صدمهم القطار اثناء العبور دون انتباه لقدوم القطار.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوقوع حادث قطار ووجود حالة وفاة وأخرى مصابة.

بالانتقال تبين مصرع طالب من قرية الدبابية وإصابة فتاة مجهولة الهوية حتي الآن في العشرينات من عمرها أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد حيث لم ينتبها لقدوم القطار ما أدى إلى دهسهما.

وتم نقل الجثمان والفتاة الي مستشفي بركة السبع في حالة حرجة

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.