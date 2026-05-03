مواعيد مباريات نهائي دوري سوبر السلة للسيدات بين الأهلي وسبورتنج

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، جدول مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للسيدات موسم 2025-2026، والذي يجمع بين النادي الأهلي وسبورتنج، في مواجهة مرتقبة لحسم اللقب.

نظام Best of 5 يحسم البطل

وتقام سلسلة النهائي بنظام Best of 5، حيث يتوج بالبطولة الفريق الذي ينجح في تحقيق 3 انتصارات من أصل 5 مباريات، ما يمنح السلسلة طابعًا تنافسيًا قويًا حتى اللحظات الأخيرة.

مواعيد مباريات النهائي

حددت اللجنة المنظمة مواعيد المواجهات على النحو التالي:

* المباراة الأولى: الخميس 7 مايو، الساعة 8:00 مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

* المباراة الثانية: السبت 9 مايو، الساعة 8:00 مساءً، على نفس الصالة.

* المباراة الثالثة: الثلاثاء 12 مايو، الساعة 8:00 مساءً، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وفي حال اللجوء لمباريات إضافية:

* المباراة الرابعة: الخميس 14 مايو، الساعة 8:00 مساءً، على صالة برج العرب.

* المباراة الخامسة: السبت 16 مايو، الساعة 8:30 مساءً، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر.

ومن المنتظر أن تشهد السلسلة النهائية صراعًا قويًا بين الفريقين، في ظل التاريخ التنافسي الكبير بينهما، ورغبة كل طرف في التتويج بلقب الدوري، خاصة مع امتلاكهما عناصر مميزة وخبرات كبيرة في البطولات المحلية.

وتحظى مواجهات الأهلي وسبورتنج دائمًا بإثارة خاصة، ما يجعل نهائي هذا الموسم واحدًا من أقوى المنافسات المنتظرة في كرة السلة النسائية