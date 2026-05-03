مأساة الطيبات.. جلطة في المخ ووفاة مفاجئة.. تفاصيل قصة هزت فيسبوك

أثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل والتفاعل، بعد أن كشف أحد المستخدمين عن تعرض أفراد من أسرته وصديق له لمضاعفات صحية خطيرة، ربطها باتباع نظام غذائي “الطيبات ” .

وفاة الأم بعد مضاعفات جلطة مرتبطة بمرض السكري

وأوضح صاحب المنشور أن والدته توفيت بعد إصابتها بجلطة في القدم، والتي تطورت لاحقا إلى مضاعفات خطيرة، خاصة مع معاناتها من مرض السكري، مشيرا إلى أن حالتها الصحية تدهورت تدريجيا مع انتشار المرض في الجسم.

إصابة صديق بجلطة في المخ وشلل نصفي

وأضاف أن أحد أصدقائه تعرض لجلطة في المخ، أدت إلى إصابته بشلل نصفي، في واقعة أخرى أثارت قلق المتابعين، خصوصا مع ربط الحالتين بنمط غذائي وصفه بـ”نظام الطيبات”.

تفاعل واسع وتحذيرات من العادات الغذائية الخاطئة

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المستخدمين عن تعاطفهم مع الحالات، بينما حذر آخرون من خطورة العادات الغذائية غير المتوازنة، خاصة لدى مرضى السكري وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد متخصصون أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات قد يزيد من مخاطر الإصابة بالجلطات، والسكتات الدماغية، وأمراض القلب، خاصة مع غياب نمط حياة صحي متوازن.

دعوات للتوعية بنمط الحياة الصحي

ودعا نشطاء إلى ضرورة نشر الوعي بأهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب ممارسة الرياضة بانتظام، وإجراء الفحوصات الدورية، خصوصا لمرضى السكري، للحد من المضاعفات الخطيرة التي قد تهدد الحياة.

ويعيد هذا المنشور تسليط الضوء على أهمية الالتزام بأسلوب حياة صحي يعتمد على التغذية السليمة والوقاية المبكرة، لتقليل مخاطر الأمراض المزمنة ومضاعفاتها الخطيرة.