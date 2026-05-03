قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة بخطوة.. تحميل كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2026 وطريقة فتح حساب
دموع الوداع في أنفيلد.. محمد صلاح يكشف السر الإنساني خلف رحيله عن ليفربول| ما القصة؟
الحرس الثوري: ترامب أمام خيارين.. مواجهة مستحيلة أو القبول باتفاق سيئ
إعلان قائمة منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية
بعد سقوط الشاشة على التلاميذ.. أمهات مصر: نطالب بضوابط أمان للحفلات المدرسية
رونالدو يطارد .. ترتيب هدافى الدوري السعودي قبل مباراة النصر والقادسية
مها عبد الناصر: الهواتف المحمولة لم تعد سلعة ترفيهية بل أصبحت ضرورة
دموع مزيفة وتبرعات بالملايين.. القصة الكاملة لفضيحة "بلوجر" ادعت المرض في الإسماعيلية
فراشات مصر تتصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي برصيد 27 ميدالية متنوعة
دير الأنبا بيشوي يشهد قداسا مهيبا احتفالًا بيوبيل رهبنة الأنبا أمونيوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تمهيدًا للحجز.. مد فترة استقبال التحويلات البنكية بالمرحلة الـ11 بـ"بيت الوطن"

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج لتسجيلها كأرصدة لهم، تمهيدًا للحجز بالمرحلة الـ11 بمشروع "بيت الوطن"، وذلك حتى 30 مايو 2026.

حجز بيت الوطن

وأوضحت وزيرة الإسكان أن قرار مد فترة استقبال تحويلات المصريين بالخارج كأرصدة يأتي في إطار تلبية الطلبات المقدمة من الراغبين في الحجز بمشروع "بيت الوطن"، وذلك تيسيرًا عليهم فيما يتعلق بإجراءات التحويلات البنكية، وتفادي المعوقات التي قد تواجههم خلال فترة الطرح، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الحاجزين، مشيرةً إلى أن الطرح الجديد يتضمن (3600) قطعة أرض بمواقع متميزة بعدد من المدن الجديدة.

تحويلات الراغبين في الحجز

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه سيتم استقبال تحويلات الراغبين في الحجز لحين الانتهاء من تحديث الموقع بقطع الأراضي التي سيتضمنها الطرح الجديد، على أن يتم إتاحة فترة زمنية لاحقة، فور التحديث، لمن يرغب في زيادة رصيده، وذلك قبل بدء استقبال التحويلات التي سيُمنح الحاجز على أساسها أولوية التخصيص.

المصريين المقيمين بالخارج

 

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم الأم، مشيرةً إلى أن مشروع "بيت الوطن" حقق نجاحًا كبيرًا ولاقى إقبالًا واستحسانًا منذ إطلاقه في عام 2012، حيث تضمن طرح آلاف الأراضي والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.

اماكن اراضي بيت الوطن الطرح الجديد

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لقطاع المجتمعات العمرانية، أن المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وأكد نائب وزيرة الإسكان ضرورة أن يتضمن التحويل البنكي أحد أكواد الحجز المتاحة حاليًا على الموقع الإلكتروني لمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج (الكود المرجعي للحاجز)، وذلك لحين الانتهاء من تحديث الموقع الالكتروني للمشروع بمواقع الطرح الجديدة.

بيت الوطن الطرح الجديد اراضي بيت الوطن وزارة الاسكان 6 أكتوبر الجديدة الشيخ زايد القاهرة الجديدة الشروق 15 مايو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

وزير المالية

وزير المالية: تطلعات وشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد

الذهب

تقرير كويتي: أسعار الذهب تنهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 4614 دولارا للأونصة

جانب من الاجتماع

مصر وكولومبيا تبحثان توسيع التعاون في تجارة البن وتعزيز حضوره بالسوق المحلي

بالصور

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد