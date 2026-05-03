إلهام أبو الفتح
كارت أحمر.. شبح الإيقاف يطارد نجوم الأهلي والزمالك وبيراميدز

تشهد الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لمجموعة التتويج بلقب الدوري الممتاز خطر إيقاف عدد من النجوم داخل أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز في حال حصول أحدهم على الإنذار الثالث في الجولة السادسة وقبل الأخيرة والمقرر لها البدء يوم الثلاثاء يوم 5 مايو.

لاعبين مهددين بالإيقاف في مباريات الجولة الأخيرة

يواجه عدد من لاعبي الأهلي الإيقاف في مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الأخيرة حال تلقيهم الإنذار الثالث في مباراة إنبي في الجولة السادسة والمقرر لها الثلاثاء 5 مايو.

ويفتقد المارد الأحمر 5 لاعبين في مباراة المصري حال تلقيهم إنذار ثالث في مباراة إنبي المقبلة وهم ياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد نبيل كوكا وعمرو الجزار.

نجوم الزمالك

يطارد شبح الإيقاف 6 لاعبين من نادي الزمالك في مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة والأخيرة حال تلقيهم الإنذار الثالث في مباراة سموحة  في الجولة السادسة والمقرر لها يوم الثلاثاء 5 مايو.

ويهدد الإيقاف في مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة كلا من خوان بيزيرا وناصر منسي وأحمد فتوح ومحمود بنتايج ومحمود حمدي الونش ومحمد إبراهيم.

غيابات بيراميدز

يواجه عدد من لاعبي بيراميدز خطر الإيقاف في مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة حال حصول أحدهم على الإنذار الثالث في مباراة سموحة المقبلة ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة.

ويفتقد القريق السماوي خدمات كلا من فيستون ماييلي  ومحمود زلاكة ومصطفى زيكو ودودو الجباس وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد حمدي ووليد الكرتي وحامد حمدان  وأحمد الشناوي.

