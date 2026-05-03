سُنة الحياة | فرج عامر يرد على الشائعات: أحترم الزمالك وأقدّره .. لكن هذه هي الحقيقة

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أنه يحترم نادي الزمالك ورموزه، وذلك عبر منشور نشره بعد أن أثار جدلاً مؤخرًا بتوقعاته حول حسم لقب الدوري المصري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أحترم نادي الزمالك وأقدره وأكن كل الاحترام والود لجماهيره المحترمة. لي أصدقاء وأحباء كثيرون من رموز الزمالك، وذكرت أكثر من مرة أن درع الدوري يقترب من الزمالك، وأرجو ألا يُفسر ما أكتب على غير حقيقته. أكره التعصب وأبغضه، وأحترم حرية الرأي وأقبل الاختلاف الرياضي الرشيق."

وأضاف: "هذه سنة الحياة، نحن أبناء وطن واحد، والرياضة متعتها وحلاوتها في اختلاف الآراء والرؤى."

وكان قد أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، جدلًا واسعًا بتصريحات جديدة حول مشاركة الأندية المصرية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأهلي قد يشارك في البطولة حتى في حال احتلاله المركز الثالث في جدول الدوري.

وأوضح عامر، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن موقف الزمالك قد يتأثر بالأزمات المالية التي يمر بها، مشيرًا إلى أن هناك مهلة محددة يجب خلالها حل هذه الأزمات، وفي حال عدم الالتزام بها، قد يتعذر على الفريق المشاركة في البطولة القارية.