حمادة طلبة: معتمد جمال لم يحترم الأهلي .. ومحمد إسماعيل تعرّض للظلم

أكد حمادة طلبة، نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لم يحترم الأهلي لذلك خسر بثلاثية نظيفة.

وقال طلبة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو": "أحمد رمضان بيكهام مستواه فاجأني، والزمالك كان لازم يحترم الأهلي أكتر من كده."

وأضاف: “ناصر منسي تصرف في الكرة بشكل خاطئ، والزمالك بالرغم من تصدره الدوري، مش مباراة الأهلي هي اللي هتبوظ”.

وتابع: “معتمد جمال ظلم محمد إسماعيل للغاية، وطريقة معتمد جمال كانت وراء الخسارة أمام الأهلي بهذه النتيجة”.

وواصل: “رغم الهزيمة، إلا أن الزمالك هو بطل الدوري المصري هذا الموسم، والهزيمة لن تؤثر”.