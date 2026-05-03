إعلامي: بصمة «توروب» ظهرت في «القمة».. والأهلي يرفض منح لاعبيه مكافآت الفوز

أشاد الإعلامي محمد طارق أضا بأداء الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، مؤكدًا أن المدرب ييس توروب قدم واحدة من أفضل مبارياته الفنية منذ توليه المسؤولية.

أوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن قرار توروب بالدفع بأحمد رمضان بيكهام في مركز الظهير الأيمن كان قرارًا موفقًا، مشيرًا إلى أن المدرب أثبت امتلاكه أفكارًا فنية مميزة انعكست على أداء الفريق في المباراة.

أضاف أن الأهلي ظهر بصورة قوية ومنظمة خلال اللقاء، بفضل رؤية الجهاز الفني بقيادة توروب، متسائلًا عن سبب غياب هذا المستوى في مباريات سابقة.

في سياق آخر، كشف أضا أن إدارة الأهلي أبلغت اللاعبين بعدم صرف مكافآت خاصة بالفوز في القمة، مؤكدًا أن النظام المعتمد حاليًا يقضي بتأجيل المكافآت لنهاية الموسم، على أن يتم صرفها في حال التتويج بالبطولات.