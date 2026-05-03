ملك المغرب يُعين ولي العهد الأمير «مولاي الحسن» منسقًا لمكاتب ومصالح القوات المسلحة

قرّر ملك المغرب، محمد السادس، تعيين نجله ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسقًا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وجاء في بيان للديوان الملكي المغربي: تولى الملك محمد السادس، عندما كان وليًا للعهد تنسيق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، منذ سنة 1985، تاريخ تعيينه في هذا المنصب من قبل والده الملك الحسن الثاني.



وأضاف البيان: قد تفضل الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، هذا اليوم، بتعيين ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وتابع البيان: ترتكز القوات المسلحة الملكية، في القيام بواجبها الوطني ومهامها الإنسانية والاجتماعية، تحت القيادة الحكيمة للملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على منظومة من القيم النبيلة، لا سيما منها ما تتحلى به مختلف مكوناتها من كفاءة وانضباط واستقامة والتزام، ومن غيرة وطنية صادقة، وروح المسؤولية العالية.