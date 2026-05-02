الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية بدورة الأكاديمية العسكرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب التقدم للمرحلة الثانية من الدورة التدريبية المتخصصة التي تُعقد برحاب الأكاديمية العسكرية المصرية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الوزارة الحثيث لتأهيل جيل من الدعاة يمتلك الأدوات العلمية والقدرات القيادية التي تمكنه من مواكبة مستجدات العصر ونشر الفكر الوسطي المستنير.

ضوابط ومعايير الاختيار

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط الدقيقة لضمان اختيار أفضل الكوادر للالتحاق بهذا البرنامج النوعي، حيث اشترطت في المتقدم ما يلي:

المؤهل العلمي:

أن يكون المتقدم من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، بتقدير عام لا يقل عن (جيد)، مع ضرورة الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

الخبرة والسن:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاماً، وأن يكون قد أمضى في العمل بوزارة الأوقاف مدة لا تقل عن 5 سنوات فعلية وما زال على رأس العمل.

الكفاءة الشخصية

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، ويكون خالياً من الأمراض المزمنة، مع الالتزام بالتفرغ الكامل طوال مدة البرنامج.

خريطة اختبارات القبول

تتميز اختبارات الالتحاق بالأكاديمية العسكرية بالشمولية والعمق لضمان التميز العلمي للمرشحين، وتشمل الاختبارات المحاور التالية:

علوم القرآن واللغة:

حفظ القرآن الكريم، وقواعد النحو والصرف، وفن التجويد (تحفة الأطفال).

الفقه والعقيدة:

الفقه المذهبي في قسم العبادات، والعقيدة من خلال متن (الخريدة البهية).

السيرة والتفسير:

الإلمام بالسيرة النبوية العطرة، وتفسير النسفي (جزء عم)، بالإضافة إلى شرح الأربعين النووية.

وشددت وزارة الأوقاف على أن هذه الدورة تمثل ركيزة أساسية في خطتها المتكاملة لبناء "الإمام الواعي" القادر على المساهمة بفاعلية في بناء الوعي المجتمعي وتطوير الخطاب الدعوي بما يخدم قضايا الوطن.

وأهابت الوزارة بـ الأئمة الراغبين في التقدم سرعة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وذلك في موعد أقصاه أسبوع واحد من تاريخ نشر الإعلان.

للتسجيل اضغط هنا



