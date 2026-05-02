محافظ كفر الشيخ : تشغيل 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة هذا العام

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ عن خطة متكاملة لتطوير المرافق والخدمات، تشمل التوسع في توصيل الغاز الطبيعي، وتشغيل 3 مصانع جديدة لتدوير ومعالجة المخلفات خلال عام 2026، بما يسهم في تحسين النظافة العامة وتقليل التلوث، إلى جانب توفير فرص عمل وتحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية مستدامة.

وفي سياق آخر، تفقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، مشتل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية، وتعزيز منظومة التشجير والتجميل والنظافة العامة تنفيذاً لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ.

تابع تجهيزات منظومة النظافة العامة ومكونات المشتل وخطة التطوير الجارية لإظهار المشتل بالمستوى اللائق وتعظيم الاستفادة منه كمصدر إنتاجي وخدمي مهم.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة الصوب الزراعية، وتحديث أنظمة الري، وتوسعة الطاقة الإنتاجية من الأشجار المثمرة ونباتات الزينة، حيث يضم المشتل الجديد 3 صوب زراعية مخصصة لإنتاج الشتلات بمختلف أنواعها، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بما يسهم في دعم أعمال التشجير وتزيين الطرق والمحاور الرئيسية والحدائق العامة والارتقاء بالهوية البصرية.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء.