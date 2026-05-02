قطع المياه عن مناطق وقرى بسيدي سالم في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن قطع المياه عن بعض المناطق بسيدي سالم، غدًا الأحد من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ سبب الانقطاع نتيجة أعمال تطهير بحر ميت يزيد من قبل وزارة الري مما يؤدي إلى توقف محطة مياه المفتي وتأثرها بالانقطاع في:(مجلس قروي الورق - تيدا - منشأة عباس - منطقة بنك مصر - مركز الشرطة - الصحارة - التضامن - برج زمزم - قرى الحدادي)

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.