مدير عام ثقافة كفر الشيخ يشهد فعاليات نادي أدب دسوق | صور

شهد الدكتور أحمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، فعاليات نادي أدب قصر ثقافة دسوق الأسبوعية، والتي حضرها الشاعر القدير السعيد قنديل، والدكتور عمرو دوير، الأستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية، وعضو مجلس النواب الأسبق.

عقدت هذه الفعالية بحضور طارق مطاوع، مدير قصر ثقافة دسوق، والدكتور طارق عتريس، رئيس النادي، والشاعر محمد الإبطاوي، الرئيس الشرفي، والفنانة رانيا أبو شادي، المنسق الإعلامي، بحضور لفيف من الأدباء والشعراء والكتاب وأعضاء نادي الأدب.

وتخلل الفعالية الثقافية استعراض قصائد شعرية ومناقشتها نقديًا من الجوانب الفنية والجمالية، ما أضفى أجواءً مبهجة وطابعًا إبداعيًا، وسط إشادة الحضور بمثل هذه الفعاليات الثقافية الثرية والمتميزة.