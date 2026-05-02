ترامب: لن نسمح لـ إيران بامتلاك سلاح نووي..شل قدراتها العسكرية بالكامل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية تقوم بعمل رائع في إيران حيث تمنع استخدام مضيق هرمز كأداة تهديد.

وأشار ترامب في تصريحات له : الإيرانيون استخدموا مضيق هرمز كسلاح لسنوات عديدة فأغلقوه ، مضيفا “ثم قمت بدوري بغلقه عليهم”.

وبيّن أن القوات الأمريكية نجحت في تفكيك قدرات إيران ، وأن سلاحها الجوي خرج عن الخدمة تماما ولم يعد له وجود.

ومضى ترامب قائلا : لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنه قد يستخدم ضد إسرائيل وأوروبا وربما ضدنا كذلك.

وزاد : إيران باتت دون دفاعات جوية أو أنظمة رادار وقدراتها العسكرية شلت بالكامل .و البحرية الإيرانية التي كانت الأقوى إقليميا دمرت بالكامل و159 سفينة تابعة لها الآن في قاع البحر.

ويواصل ترامب قائلا : أعدنا سفنا إيرانية إلى الأماكن التي جاءت منها في مضيق هرمز.

وأردف قائلا : ما حدث في إيران هو تغيير نظام حقيقي بعد اختفاء المستويين الأول والثاني من القيادة وخامنئي والقادة من الصف الأول والثاني رحلوا كما أن نصف الصف الثالث غير موجود حاليا.

ونوه إلى أنه تدمير نحو 85% من القدرة التصنيعية للصواريخ الجديدة في إيران.

وكشف ترامب أنه تلقى اتصالات من شخصيات إيرانية مختلفة جميعها تعرض إبرام صفقات ، مضيفا " ونحن بصدد تحديد الطرف المناسب للتفاوض معه

وأتم : ضربنا معظم مصانع المسيرات الإيرانية والقدرة المتبقية لديهم محدودة للغاية.